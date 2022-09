La banda di Diego Bianchi, in arte Zoro, e dei suoi numerosi ospiti resta un appuntamento fisso del venerdì sera de La 7. Propaganda Live 2022/2023 è la sesta stagione del programma di reportage e satira in onda su La 7 ideato dallo stesso Bianchi con Makkox ed Alessandro Sentinelli. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa stagione!

Propaganda Live, puntate

Prima puntata, 9 settembre 2022

La nuova edizione inizia in piena campagna elettorale. Un’occasione che il programma non si è lasciato scappare fin dal promo. La prima puntata vede quindi Zoro raccontare l’estate appena trascorsa, con la caduta del Governo Draghi e le imminenti elezioni. Spazio anche agli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, con le immagini di Francesca Mannocchi. Tra gli ospiti musicali, invece, i Neri per Caso, il rapper ucraino Slava e Marina Rei.

Propaganda Live, quando va in onda e quanto dura?

La nuova stagione della trasmissione mantiene la sua collocazione tradizionale del venerdì sera de La 7, dalle 21:15 all’01:00. L’edizione 2022/2023 parte venerdì 9 settembre 2022 e si protrarrà fino a maggio 2023, come avvenuto nelle passate stagioni. La regia del programma è ancora affidata a Igor Skofic, mentre a produrre è Fandango.

Propaganda Live, il conduttore Zoro

Zoro, ovvero Diego Bianchi, oltre che essere ideatore del programma è anche conduttore e artefice di gran parte dei reportage che vanno in onda nel corso della stagione. Dal 2003, usando lo pseudonimo Zoro, ha iniziato l’attività di blogger, per poi diventare uno youtuber: i suoi video commentano con ironia la politica e la società italiana.

Dopo aver lavorato anche con Il Riformista ed Il Venerdì di Repubblica, nel 2008 entra nel cast di Parla con me di Serena Dandini, che trasmette la sua rubrica web “Tolleranza Zoro”. Nel 2013 il debutto da conduttore, su Raitre, con Gazebo, in onda fino al 2017. Quello stesso anno avviene il passaggio a La 7 (con cui aveva già collaborato in passato), dando il via a Propaganda Live.

Propaganda Live, il cast

Il cast del programma è rimasto abbastanza fisso nel corso degli anni ed, in parte, riprende quello di Gazebo. A fianco di Zoro, sul palco, c’è Makkox, nome d’arte di Marco Dambrosio, vignettista che commenta con i suoi lavori i fatti della settimana ed interviene durante tutta la puntata. A Makkox è anche affidata la vignetta con cui si chiude ogni puntata del programma.

Tra gli ospiti fissi della trasmissione, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista del Tg La 7 Paolo Celata, la corrispondente del giornale tedesco Die Welt Constanze Reuscher, il giornalista Filippo Ceccarelli e l’attore Andrea Pennacchi (spesso nei panni del personaggio “Il Pojana”, da lui creato).

Sono due le uscite principali avvenute nel corso delle stagioni: la prima, a sorpresa, è stata quella di Mirko Matteucci (ovvero Missouri 4), già presente nel cast di Gazebo e che, per motivi non rivelati al pubblico, ha deciso di lasciare il programma alla terza stagione. L’altra, più recente, è quella del giornalista Marco Damilano, presenza fissa anche lui dai tempi di Gazebo ed autore dello “Spiegone” che ha aperto ogni puntata della trasmissione: Damilano, dall’autunno 2022, è infatti sotto contratto in esclusiva con la Rai, dove conduce il programma quotidiano Il Cavallo e la Torre.

La Propaganda Live Orchestra, la band

La musica è una parte fondamentale del programma di Zoro che, sul palco, da un lato è affiancato da Makkox e dall’altro da una band di musicisti, denominata “Propaganda Live Orchestra”. A capo del gruppo c’è il chitarrista e cantautore Roberto Angelini, affiancato dal trombettista Giovanni Di Cosimo, dal batterista Fabio Rondanini, dal bassista Gabriele Lazzarotti, dal tastierista Daniele “Coffee” Rossi e dal sassofonista Daniele Tittarelli. Nel corso delle puntate la band ospita numerosi altri musicisti e cantanti.

Propaganda Live, partecipare come pubblico

Se nelle ultime stagioni la presenza del pubblico -altra componente fondamentale del programma- è stata ridotta a causa delle norme contro la diffusione del Covid-19, da questa stagione gli spettatori in studio tornano per quasi la totalità dei posti disponibili.

Per partecipare come pubblico a Propaganda Live serve, però, registrarsi tramite l’apposito modulo a questo link. La pagina viene attivata temporaneamente per raccogliere le richieste per le puntate del mese successivo. Se volete assistere al programma dovete quindi tenere salvata questa pagina e, soprattutto, seguire le indicazioni date dagli account social.

Propaganda Live su Facebook, Instagram e Twitter

Uno di momenti più noti del programma è la “Social Top Ten” che chiude ogni puntata. Inevitabile, quindi, che Propaganda Live avesse i suoi profili social, seguitissimi dai fan della trasmissione:

– a questo link il profilo ufficiale Facebook di Propaganda Live;

– a questo link il profilo ufficiale Instagram di Propaganda Live;

– a questo link il profilo ufficiale Twitter di Propaganda Live.

Propaganda Live su Youtube

La puntata di Propaganda Live, il giorno dopo la sua messa in onda su La 7, si può vedere anche su Youtube, sul canale de La 7 Attualità. Online viene caricata tutta la puntata, che resta in archivio insieme a quelle delle settimane passate.

Propaganda Live, diretta streaming

È anche possibile vedere Propaganda Live in diretta streaming sul sito de La 7, anche tramite smartphone e tablet. A questo link la pagina ufficiale del programma, dove è possibile vedere le puntate e le clip.