Si terranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15 al Duomo di Milano, i funerali di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. Le reti Mediaset seguiranno l’ultimo saluto all’imprenditore e politico e anche la Rai, fino al termine delle esequie, sarà in diretta per la funzione religiosa. Noi di TvBlog seguiremo i funerali a partire dalle 15.

Ecco la programmazione delle Reti Mediaset per la giornata di domani, mercoledì 14 giugno 2023.

Su Canale 5, dalle ore 8.40, appuntamento con “Mattino Cinque News – Speciale” che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00.

A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 delle ore 13.00 (in onda in simulcast anche su Retequattro).

Spazio poi allo speciale Tg5, in onda dalle ore 13.30 alle 18.20, all’interno del quale andranno in onda i Funerali di Stato previsti alle ore 15.00 nel Duomo di Milano (in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie).

Studio Aperto delle ore 18.30 si allunga fino alle ore 19.20.

Tg4 è in onda con un’edizione speciale dalle ore 18.20 alle 19.55.

La programmazione dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi continua su:

Retequattro con l’appuntamento in access prime-time con “Stasera Italia”, seguito da “Zona Bianca”.

Italia 1, con il docufilm “C’è solo un presidente” che ripercorre l’epopea di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio.

Il ricordo di Silvio Berlusconi sulle reti Mediaset

Negli ultimi giorni, Mediaset ha ricordato Silvio Berlusconi con numerosi speciali, interviste ed interventi di conduttori e amici del politico (da Alfonso Signorini a Simona Ventura) fino alla lettera di Piersilvio Berlusconi, indirizzata all’azienda Mediaset e letta durante il Tg5:

“Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi” apre la missiva l’ad di Mediaset. “Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva: “Sono orgoglioso di te e di quello che fai”. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei saputo fare nulla. Nulla” ha poi proseguito.

“È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno” ha inoltre ricordato Pier Silvio Berlusconi. “E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto. Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi” esorta l’amministratore delegato di Mediaset.

“Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore”