Alfonso Signorini: “Silvio Berlusconi ha inventato la durata monstre del GF VIP”

Alfonso Signorini, ospite, in collegamento, dello Speciale del Tg5 dedicato a Silvio Berlusconi ad un giorno dalla sua scomparsa. Il direttore editoriale di ‘Chi’ ha svelato di aver ricevuto in dono, dal Cavaliere, dei quadri della sua collezione personale (Qui, il video dal minuto 3:25:00):

‘A Salvini regalava le Madonne a me gli uomini nxdi. Mi ha regalato un San Sebastiano tutto nud0. Enorme, trafitto ma tutto nud0. Lui mi ha schiacciato gli occhi e mi ha detto: “Se non ce l’hai tu il San Sebastiano nud0 chi lo deve avere”.

Il conduttore del ‘Grande Fratello Vip‘, per la prima volta, ha rivelato un aspetto inedito del reality che ha coinvolto, negli anni, anche l’ex Presidente del Consiglio:

‘Tanti dicono… la durata monstre del Grande Fratello Vip. Ma sapete chi l’ha inventata? L’ha inventata Silvio Berlusconi. Lui mi chiamava e mi diceva: “Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio”. Io gli dicevo: “Presidente come si fa ad andare avanti fino a luglio. Non si può”. E lui mi rispondeva: “No, no, no. Voi dovete continuare”. E glielo riferiva anche a Piersilvio. Alla fine, abbiamo cominciato l’esperimento di andare in onda prima quattro, poi cinque ed infine sei mesi. A sei mesi, ci siamo fermati. Ogni volta che ci fermavamo mi chiamava: “Ma è già finito il Grande Fratello?!”. Tu non sai quante volte ha chiamato nei ‘neri pubblicitari’ per farmi cambiare il colore della cravatta perché non gli andava giù. Magari a me piace avere le cravatte un po’ più bizzarre, forti nei colori. Lui chiamava e diceva: “Dite ad Alfonso di mettere una cravatta più sobria. E’ su Canale 5, lui è una figura istituzionale”. Curava anche questi dettagli’.

Il giornalista, infine, aveva un legame speciale con Berlusconi, anche (e soprattutto) lontano del piccolo schermo”

Una sera, durante la diretta, mi ha visto un po’ alterato. Mi chiama il mattino dopo e mi dice: “Ma eri un po’ stanco ieri sera?!”. Ed io gli rispondo: “Presidente, il Grande Fratello è un programma esposto, in onda devi trasmettere serenità . Però, a volte, le critiche che ricevi, anche se fai finta di niente, ti fanno male”. E lui: “Caro Alfonso, sai, quelle sono comprese nel cachet”. E mi ha strappato un sorriso.