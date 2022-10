FantaCitorio, il regolamento del gioco di Propaganda Live

Fantacitorio torna in pompa magna per il secondo anno. Dopo il successo della prima edizione e il giuramento del governo Meloni, Diego Bianchi e Makkox hanno dato il via alla seconda edizione del Fantacitorio, confermando il regolamento della gara aperta a chiunque voglia partecipare e abbia voglia di creare una squadra di politici e di collezionare punti in base alle loro dichiarazioni, alle loro azioni, ai loro deliri. Quello di Propaganda Live, quest’anno ancora di più, è un modo per trovare almeno un senso a molte delle mosse e delle affermazioni dei principali leader politici, senza però disdegnare la politica locale, che – notoriamente – offre molto materiale ai social e, di conseguenza, al programma.

Il regolamento ricalca quello del FantaSanremo e della scorsa edizione del Fantacitorio, puntando soprattutto ai comportamenti e alle dichiarazioni più ‘out of context’ che alle ‘prestazioni’ e ai risultati politici in senso stretto. Certo, non è semplice monitorare le azioni di un decine di personaggi della scena politica italiana – tutti raccolti nel ‘listone’ tra cui è possibile ‘comprare’ i propri giocatori: del resto la politica è impegnativa, su più fronti. E allora andiamo nel dettaglio, aiutandoci con la pagina dedicata al FantaCitorio che potete trovare sul sito ufficiale di La7.

FantaCitorio, come funziona?

Primo punto, il budget: al posto dei Baudi qui ci sono i Fanfani. Ogni concorrente ha a disposizione 160 Fanfani (10 in più rispetto allo scorso anno) per costruire la propria squadra, che deve essere composta da 12 membri: non ci sono limiti di categoria, ma non bisogna sforare il budget di partenza. Per ‘Categoria’ intendiamo la tipologia di politico: maggiore è il rango, maggiore è il costo. E così un Leader di Partito o il Premier costano subito 50 Fanfani, un terzo del budget. Di seguito il costo dei giocatori, incluse le dovute eccezioni legati a personaggi particolari che si sono rivelati dei fuoriclasse lo scorso anno:

Legend = 60 FANFANI

= 60 FANFANI Leader di partito o Presidente del Consiglio = 50 FANFANI (eccezioni: Silvio Berlusconi costa 70 FANFANI, Matteo Salvini costa 59 FANFANI)

Ministra/Ministro = 30 FANFANI

Presidente del Senato = 15 FANFANI

= 15 FANFANI Presidente della Camera = 10 FANFANI

= 10 FANFANI Senatrici/Senatori = 4 FANFANI (eccezione: Liliana Segre costa 15 FANFANI)

Senatrici/Senatori Capogruppo = 5 FANFANI

= 5 FANFANI Deputate/Deputati = 2 FANFANI (eccezione: Marta Fascina costa 30 FANFANI)

(eccezione: Marta Fascina costa 30 FANFANI) Presidente di Regione = 20 FANFANI

Sindaca/o capoluogo di Regione = 20 FANFANI

Altri sindaci = 10 FANFANI

Una nota a parte meritano i personaggi Legend, quei politici che sono rimasti fuori dal Parlamento ma che hanno dato grandi soddisfazioni in passato e che si sono guadagnati l’appellativo di leggende e un costo più elevato. Eccoli:

Massimo D’Alema

Walter Veltroni

Romano Prodi

Beppe Grillo

Roberto Maroni

Alessandro Di Battista

Paolo Cirino Pomicino

Antonio Di Pietro

Virginia Raggi

Rosy Bindi

Luciano Nobili

Danilo Toninelli

Pier Luigi Bersani

Luigi Di Maio

Come comporre la proprio squadra al Fantacitorio

Per questa seconda edizione è molto più semplice comporre la propria squadra. Non servono mettersi lì con la calcolatrice per trovare la quadra dei 160 FANFANI, ma vi basta collegarvi al sito ufficiale di Propaganda Live e scegliere i vostri giocatori usando il menu a tendina per il Leader e il campo “Seleziona i giocatori” per tutti gli altri nomi.

Il sistema vi dirà in automatico, nome dopo nome, quanti FANFANI state spendendo e quanti giocatori in totale avete selezionato.

Una volta composta la squadra non dovrete far altro che scegliere Genera la scheda per scaricare l’immagine da condividere sui vostri social per validare la squadra e partecipare al gioco, senza dimenticare di utilizzare l’hashtag #Fantacitorio.

Proprio come accaduto lo scorso anno, i punti saranno assegnati il venerdì durante le puntate di Propaganda Live in base alle attività pubbliche, TV o social dei politici. Si parte venerdì 28 ottobre 2022 con la nuova edizione e i primi punteggi assegnati!

Se ritenete che qualche comportamento dei politici che avete in squadra sia passato inosservato potete ricorrere al VAR, vale a dire mandare una segnalazione (video/foto/link) all’indirizzo email fantacitoriovar@la7.it.

Non si paga nulla, non si vince nulla, se non la gloria. E forse, come dicevamo, la possibilità di seguire la politica senza quel costante senso di nausea che sembra sempre più difficile evitare, tra dichiarazioni irresponsabili e comportamenti incomprensibili.