Mancano tre giorni al ritorno di Propaganda Live – in onda nella prima serata di La7 da venerdì 9 settembre – e il countdown su Twitter è accompagnato da un promo che ha già il sapore del cult. Si tratta di un montaggio che raccoglie tutti i principali protagonisti della campagna elettorale in corso per un collage che serve a lanciare la nuova stagione di “un appuntamento tradizionale, sempre attuale” nelle parole del Presidente Mattarella con tanto di data e di orario.

Ci sono davvero tutti: si parte con Silvio Berlusconi (“Care amiche, cari amici…“), si prosegue con Luigi Di Maio (“…voglio darvi un appuntamento“), Giorgia Meloni (“il 9 settembre, dalle 9 in poi, con la nostra bandiera tricolore saremo…“), Enrico Letta (“…in televisione, per fare propaganda…“), Matteo Renzi (“…live“), Sergio Mattarella (“È un appuntamento tradizionale, sempre attuale e per me graditissimo“), Matteo Salvini (“Vi aspettiamo, anzi ti aspettiamo!“), Carlo Calenda (“Questa è la nostra promessa“), Giuseppe Conte (“Se inizia così, mi sa che ne vedremo delle belle in questa campagna elettorale“). La chiusura è affidata a un Mario Draghi in questo caso decisamente ‘manipolato’ che risponde “No” alla richiesta di una dichiarazione, in linea con lo stile adottato nel corso del suo Premierato.

Un montaggio ottimamente studiato, ben riuscito, limato nel dettaglio ed efficace che sui social ha già divertito gli aficionados del programma. Il ritorno di Propaganda Live vedrà una prima puntata dedicata al riassunto dell’estate e anche quest’anno – come almeno dal 2019 in poi – non sarà facile riassumere una stagione che alla guerra e alla crisi energetica ha aggiunto una inattesa Crisi di Governo e una prima fase di campagna elettorale a dir poco ‘scoppiettante’, tra alleanze strette e distrutte in pochi giorni, promesse elettorali degne di una televendita e dibattiti politici buoni per la terza elementare.

Per Diego Bianchi, Makkox e tutta la compagnia queste prime settimane di settembre saranno decisamente di fuoco: ricordiamo peraltro che dopo le prime due settimane di programmazione, il 23 settembre Propaganda Live si prende un venerdì di pausa per lasciare la linea a uno speciale del TgLa7 sulla chiusura della campagna elettorale, salvo poi avere uno speciale tutto suo nel prime time di lunedì 26 settembre, ovvero The Day After. Per il resto questa sarà anche un’edizione senza lo spiegone di Marco Damilano che solitamente dava il via alle puntate: vedremo se e chi prenderà quel posto.

Nel frattempo ‘godiamoci’ il countdown.