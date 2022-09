La7 è pronta a iniziare la sua stagione tv riaccendendo il palinsesto tra ritorni, debutti e speciali elettorali. Il periodo di garanzia di La7 inizia lunedì 5 settembre per terminare il 3 dicembre prossimo: questo lunedì segna, quindi, il progressivo avvio di tutti i principali programmi in striscia che ci accompagneranno nella stagione tv 2022-2023, o quantomeno nell’imminente Autunno (o fin quando il pubblico vorrà…). Non che il canale di Cairo sia stato spento da giugno a oggi: l’inattesa crisi di Governo di metà luglio ha tenuto senza dubbio attiva la redazione del TgLa7 che ha prodotto un programma di approfondimento ad hoc in onda per tutto agosto con la conduzione di Paolo Celata (La corsa al voto), oltre a tenere sempre i riflettori accesi sull’attualità con le versioni estive di Omnibus, Coffee Break, In onda. Ora perà si ritorna a pieno regime e anche a qualcosa di più, visto l’appuntamento elettorale con le Politiche del prossimo 25 settembre, che terrà impegnati sia il TgLa7 con la MaratonaMentana, sia l’intrattenimento con Propaganda Live che avrà un suo speciale nel prime time di lunedì 26 settembre.

Ma procediamo con calma, vedendo settimana per settimana cosa inizia su La7.

Settimana 5 – 11 settembre

Lunedì 5 settembre è il gran giorno delle strisce quotidiane di daytime: mentre la Rai fa partire il suo quotidiano il 12 settembre, La7 fa partire i suoi programmi di punta con una settimana di anticipo, insieme a Mediaset.

Nello specifico, lunedì 5 settembre ripartono nel daytime le versioni autunnali di Omnibus, di Coffee Break con Andrea Pancani, L’aria che tira con Myrta Merlino, Tagadà con Tiziana Panella; in access prime time torna anche Lilli Gruber con la prima puntata della nuova stagione di Otto e mezzo.



Martedì 6 settembre torna anche con Giovanni Floris con DiMartedì in prima serata, con una settimana di ritardo rispetto a #Cartabianca, tornata in onda alla fine di agosto.

Giovedì 8 settembre torna Corrado Formigli con Piazzapulita mentre venerdì 9 è la volta di Propaganda Live con Diego Bianchi, Makkox e la consueta banda, ma senza Marco Damilano, approdato a Rai 3 con il suo ‘spiegone’ quotidiano in access prime time.

Sabato 9 settembre occhi sull’access prime time perché torna In onda del fine settimana con Concita De Gregorio e David Parenzo che danno il cambio nel weekend a Lilli Gruber e a Otto e mezzo.

La settimana si chiude domenica 11 settembre col ritorno di Massimo Giletti e Non è l’Arena nel prime time festivo.

Settimana 12 – 18 settembre

La seconda settimana della stagione si apre lunedì 12 settembre con il debutto di una delle novità più attese della rete, ovvero Lingo, game show condotto da Caterina Balivo in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale. Dovrà vedersela con Caduta Libera e Reazione a Catena, fin quando non tornerà L’Eredità (il cui inizio però è previsto per fine ottobre).

Mercoledì 14 settembre si riempie l’ultimo spazio (o quasi) di prime time libero da produzioni di rete con l’avvio di Una giornata particolare, format originale di La7 incentrato su storia e cultura e condotto da Aldo Cazzullo: in ogni puntata si ricostruirà un giorno di particolare importanza nella storia di un dato personaggio, di un paese, dell’umanità intera.

Weekend elettorale, dal 23 al 26 settembre 2022

Uno spazio particolare ricopre il weekend elettorale, che va dalla chiusura della campagna elettorale venerdì 23, passa per il voto di domenica 25 settembre e arriva a lunedì 26, giorno di risultati, commenti e analisi.

Venerdì 23 settembre in prima serata su La7 non andrà in onda Propaganda Live (che recupererà lunedì) ma uno speciale del Tgla7 con le interviste finali a tutti i leader politici. Quindi domenica 25 settembre spazio alla #MaratonaMentana in onda dalle 22.30 e fino a quando ci saranno notizie da dare. Il daytime di lunedì 26 settembre sarà ovviamente tutto dedicato ai risultato tra i consueti spazi di informazioni previsti dal palinsesto e una nuova fetta di Maratona Mentana; gran finale in prima serata con una puntata speciale di Propaganda Live in onda dopo Otto e mezzo.

L’inverno sta arrivando…