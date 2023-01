La 7 non modificherà la propria programmazione durante la settimana di Sanremo. O quasi. La rete guidata da Andrea Salerno, infatti, non manderà in soffitta i titoli di punta, sfidando – come da tradizione – il Festival.

Di Martedì, pertanto, andrà a scontrarsi contro la primissima serata della manifestazione, mentre giovedì 9 febbraio verrà confermato l’appuntamento con Piazzapulita di Corrado Formigli.

A saltare un turno sarà invece Propaganda Live. Lo show di Diego Bianchi non sarà in onda venerdì 10 febbraio, con la puntata che verrà recuperata il lunedì successivo. Ufficialmente, però, non si tratterà di una fuga da Sanremo, bensì di una metodologia consolidata nel tempo in occasione delle tornate elettorali. Il voto per le Regionali nel Lazio e in Lombardia, in programma il 12 e 13 febbraio, favorirà il racconto politico da parte di Zoro a risultati ormai certificati.

Al posto di Propaganda, La7 proporrà un’intera serata dedicata a Diane Keaton. Al mercoledì, invece, si opterà per una ‘collection’ di Atlantide, con il meglio delle inchieste promosse da Andrea Purgatori.

Tornando a Di Martedì e Piazzapulita, i due talk manterranno la denominazione originale, senza modifiche strategiche utili a scorporare il dato – presumibilmente assai inferiore al solito – dalla media stagionale.