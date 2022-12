La rivelazione del 2022 tv? No, il FantaSanremo – che ha spopolato e continua a spopolare – non vale.

Certamente è stato l’anno di Drusilla Foer, il cui talento ha trovato ospitalità sul palco del teatro Ariston per volontà di Amadeus. Se da quelle parti l’apprezzamento è stato trasversale, un po’ meno convincente è stato il suo Almanacco sperimentato in estate e riproposto di recente su Rai2.

Annata da ricordare per Francesca Michielin che, dopo aver diretto Emma Marrone a Sanremo, si è lanciata nella conduzione di X Factor. Risultato nel complesso positivo. E non era così scontato.

Nell’anno dei Mondiali di calcio, insieme a Lele Adani (tra i top stagionali), nella squadra di RaiSport si è fatto notare Andrea Stramaccioni, con un passato non esaltante come allenatore. In casa Rai – a maggior ragione considerata la gestione del caso Fiorello – ha sorpreso in positivo la performance di Unomattina, per la prima volta staccata dal Tg1, con la conduzione di un sempre impeccabile Massimiliano Ossini.

A Striscia la notizia, intanto, si è consolidata la coppia formata da Roberto Lipari e Sergio Friscia, che di fatto ha raccolto l’eredità di un’altra coppia sicula, quella ormai lanciatissima anche nel cinema, di Ficarra e Picone.

Il 2022 è stato anche l’anno della guerra in Ucraina. E così, dopo l’abbuffata dei virologi degli scorsi anni causa pandemia da covid, ecco la carrellata di esperti di geopolitica e diplomazie internazionali. Tra questi maggiore impatto sul racconto televisivo del conflitto lo hanno avuto senza dubbio Alessandro Orsini e Dario Fabbri. Il primo è stato conteso per settimane dai talk show, trovando poi fissa dimora a Cartabianca, non senza polemiche interne alla Rai (eufemismo). Il secondo è stato scelto sin da subito da La7 e in particolare da Enrico Mentana, che con lui ha portato avanti per molte settimane l’appuntamento quotidiano di Diario di guerra.

Nella serialità tv il Vincenzo Malinconico di Massimiliano Gallo è stata la principale novità di Rai1, mentre Odio il Natale di Pilar Fogliati non ha sfondato su Netflix. Il 2022 sarà indimenticabile per Sabrina Impacciatore, il cui approdo ad Hollywood con White Lotus: Sicilia (HBO) è stato sinonimo di ritorno al successo anche in Italia. E chissà che dopo l’intervista al Jimmy Kimmel show non arrivi la chiamata di Amadeus per Sanremo 2023.