È stata una delle sorprese televisive o para-televisive del 2022. E i primi numeri diffusi in queste ore spingono a pensare che si vada per (almeno) la conferma anche nel 2023. Il riferimento è al FantaSanremo, il gioco online che consiste, di fatto, nell’applicazione del fantacalcio alla kermesse canora più popolare d’Italia.

La notizia è che da poche ore si sono aperte le iscrizioni per il FantaSanremo 2023 e che è stata già raggiunta e superata la quota di 40.000 squadre. Ad annunciarlo è uno dei fondatori del FantaSanremo, Giacomo Piccinini, che all’agenzia Adnkronoss ha parlato di “risultato oltre ogni possibile aspettativa“.

Nel 2022 le iscrizioni totali all’inizio del Festival erano 500.000, mentre nel 2021 soltanto 50.000. Insomma, un boom senza precedenti che può essere spiegato anche con la grande partecipazione degli artisti in gara a Sanremo 2022, che giocarono attivamente al FantaSanremo, per la gioia dei social e dello stesso direttore artistico e conduttore Amadeus, il quale pubblicamente consacrò il contest, zittendo le avvisaglie di polemica per chi lo riteneva un gioco poco rispettoso della storia del Festival.

FantaSanremo 2023: regolamento

Il meccanismo del gioco è stato confermato: ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi (il nome della moneta è evidentemente un omaggio al decano dei conduttori sanmeresi) per comporre la sua squadra, scegliendo cinque dei cantanti in gara e nominandone uno capitano. La chiusura delle iscrizioni è fissata per la notte prima dell’inizio del Festival e da quel momento ogni giocatore guadagnerà (bonus) o perderà punti (malus), in base a cosa faranno sul palco gli artisti che avrà scelto per la squadra. Tra i bonus più suggestivi c’è Cosplay dei Måneskin, Olly duetta con Benji nella serata delle cover e Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio, tra i malus più gustosi L’artista dice “FantaSanremo” sul palco, L’artista rompe volontariamente strumenti e L’artista dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo (qui tutti i dettagli).

Sono state comunicate le fantaquotazioni in Baudi dei 28 Big in gara. Il più costoso è Ultimo con 27 Baudi, seguito da Marco Mengoni quotato 26 Baudi, quindi Giorgia con 25 Baudi ed Elodie con 24 Baudi. Valgono 22 Baudi Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara. A quota 21 Baudi si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei, mentre per Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante bisogna sborsarne 20. Seguono a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical. Leo Gassmann e i Modà a 18 Baudi, Anna Oxa, Gianmaria e Shari a 17 Baudi. Chiudono la speciale classifica, con 16 Baudi, i Colla Zio, Olly, Sethu e Will.