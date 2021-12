Si sono aperte dalle 12 del 31 dicembre le iscrizioni per la seconda edizione del FantaSanremo, l’originale torneo online modellato sullo stile del Fantacalcio e naturalmente incentrato sul Festival di Sanremo. Non si tratta di un’iniziativa promossa dalla Rai, bensì di un game legato alla dimensione fandom che l’anno scorso ha fatto impazzire i fanatici della kermesse canora conquistando i social. Se non avete mai sentito nominare questo gioco, cerchiamo di darvi una mano.

Tanto per cominciare, il sito invita l’utente a formare una squadra: se nel Fantacalcio occorre scegliere tra i giocatori della Serie A, qui bisogna farlo con cinque cantanti della prossima edizione della kermesse canora. Ovviamente tutto ha un prezzo: nel Fantacalcio si hanno a disposizione dei fantamilioni, qui la moneta ufficiale è il baudo. Il budget ammonta a 100 baudi.

Una volta creata la squadra, le si dovrà dare un nome (il sottoscritto per esempio ha optato per JalissePerCaso, operando una crasi tra due mitologiche creature festivaliere, i Jalisse e i Neri per Caso). Obbligatoria anche la selezione del capitano.

Per la lettura integrale del regolamento vi rimandiamo al sito ufficiale di FantaSanremo, ma a conferire una dimensione surreale è l’elenco dei bonus e dei malus, ovvero di quei fuori programma che possono aver luogo prima, durante o dopo l’esibizione di un cantante in gara.

Vi forniamo un best of dei bonus e i malus più originali per la squadra:

BONUS

+20 punti per brano presentato da Cristiano Malgioglio ;

; +25 punti dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio (bonus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, l’orchestra verrà diretta dal Maestro Beppe Vessicchio);

(bonus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, l’orchestra verrà diretta dal Maestro Beppe Vessicchio); +10 punti dirige l’orchestra un Maestro donna (bonus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, l’orchestra verrà diretta dal Maestro donna);

+ 20 punti Invasione di palco non programmata durante l’esibizione.

MALUS

-10 punti se Amadeus sbaglia il titolo della canzone;

– 10 punti se il cantante dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo;

– 100 canzoni o artista squalificati.

Nel ricchissimo elenco di bonus e malus figurano anche situazioni all’insegna dello humour nero o dell’escatologia, ma per questo vi rimandiamo alla lettura del sito. Di sicuro un grande merito involontario nella creazione di questo gioco ha avuto l’ormai leggendario caso Bugo – Morgan a Sanremo 2020. Non a caso, il sito vieta di chiamare la propria squadra “Dov’è Bugo?“.

P.S. Non ci siamo dimenticati di scriverlo, è che proprio non si vince nulla.