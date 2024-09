Il teen drama andrà in onda in chiaro, ma la terza stagione per ora resta un miraggio. Tra le altre novità Rai, l’arrivo dell’italiana The Bad Guy, di Elsbeth, di Return to Paradise, del live action di Occhi di gatto, di Miss Fallaci e della nuova versione di Goldrake

Prisma è stato cancellato da Prime Video, provocando un’incredibile reazione da parte dei suoi telespettatori e telespettatrici che hanno seguito le due stagioni sulla piattaforma: stagioni che, è stato appena annunciato, approderanno sulla Rai prossimamente.

Durante la conferenza stampa dedicata ai contenuti Cinema e Serie Tv dei canali della tv pubblica della prossima stagione, Adriano De Maio (Direttore Direzione Cinema e Serie Tv) ha infatti accennato, seppur brevemente, all’acquisto della serie tv teen di Ludovico Bessegato e prodotta da Cross Productions.

Un’informazione data molto velocemente, senza aggiungere ulteriori dettagli: l’acquisto delle due stagioni è in fase di definizione, quindi è difficile ora dire altro sull’arrivo di Prisma in Rai, e soprattutto dove e quando. La prima scelta, la più scontata, potrebbe essere Raidue, ma anche Rai 4 potrebbe candidarsi ad accogliere una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni. Ad ogni modo, per vedere Prima in chiaro bisognerà aspettare il 2025.

La notizia giunge a meno di una settimana dall’annuncio shock di Bessegato che, sui social network, aveva spiegato che la decisione di Prime Video di non procedere con Prisma 3 era dovuto ad un numero di visualizzazioni in pari con la prima stagione, quindi non in crescita e, di conseguenza, non sufficiente per giustificare un rinnovo.

Dicevamo della reazione del pubblico: in molti hanno commentato negativamente questa decisione, chiedendo alla piattaforma di ripensarci o lanciando appelli affinché altre piattaforme intervenissero per un salvataggio della serie. Su Change.org è stata anche lanciata una petizione, che ad oggi ha superato le 20.000 adesioni. Sicuramente l’approdo in Rai regalerà a Prisma altra visibilità: chissà che anche questo non possa servire a stimolare l’interesse di altri broadcaster (magari la Rai in primis?) per rilanciare Prisma 3.

Le altre novità sulle serie tv Rai

© Paolo Ciriello

Durante la conferenza stampa sono stati poi fatti altri importanti annunci: oltre al ritorno in blocco di tutte le serie tv già in onda su Rai 2, dai vari Ncis, 9-1-1 a The Good Doctor, e al debutto in autunno della tedesca Medici in corsia e della colombiana Le leggi del cuore nella fascia preserale, è stato confermato l’arrivo di un’altra serie italiana di Prime Video. The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi (di cui si sta girando la seconda stagione) andrà in onda dal 30 ottobre, ogni mercoledì in seconda serata.

Poi, spazio alle novità del 2025: vedremo Return to Paradise, secondo spin-off di Delitti in Paradiso, ambientato in Australia. Rai 2 ospiterà anche la nuova stagione di Simon Coleman, serie francese i cui film-tv della prima stagione stanno andando in onda su Rai 1 (il formato cambierà da tre film-tv a sei episodi da 50 minuti), così come l’attesa -è già in fase di doppiaggio- Elsbeth, secondo spin-off di The Good Wife con protagonista l’avvocata interpretata magistralmente da Carrie Preston, qui nelle vesti di investigatrice, con un formato che ricorda molto Colombo.

"Goldrake" in arrivo sui canali Rai ⚡ #Goldrake in arrivo sui canali #Rai: l'annuncio di Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie Tv, durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte autunnali.Le prime immagini 👇 Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Tuesday, September 17, 2024

Il 2025 segnerà anche il debutto della serie live-action francese di Occhi di gatto e lo sbarco sulla Rai di Miss Fallaci, miniserie inizialmente pensata per Paramount+ e che invece sarà direttamente destinata alla tv generalista. Non si ferma Ncis: Rai 2 trasmetterà anche Origins, il prequel della serie che racconterà le gesta del giovane Gibbs nel 1991. Infine, a sorpresa, l’annuncio dell’acquisizione della nuova versione animata di Goldrake, che sarà presentata prossimamente con un evento ad hoc.