La serie tv, in uscita in autunno, sarà poi distribuita internazionalmente da Prime Video: in Italia dovrebbe arrivare anche sulla Rai

Le “Tre ragazze bellissime” e “sorelle furbissime” stanno per compiere un altro dei loro colpi: rubare il cuore ai telespettatori francesi e del resto del mondo. Da tempo annunciata, la serie tv live action di Occhi di gatto, ovvero Cat’s Eye, sta per diventare realtà. La settimana scorsa, in occasione dell’intervallo della semifinale di Euro 2024 tra Francia e Spagna, TF1 ha mandato in onda il primo trailer di quello che è già stato definito un evento della prossima stagione tv.

Occhi di gatto/Cat’s eye, il trailer e la trama

Le prime immagini della serie ci mostrano una Parigi che accoglie le tre sorelle protagoniste: Alexia, Tam e Sylia, abili ladre di opere d’arte, sono alla ricerca del loro prossimo bottino. Proprio come il celebre manga di Tsukasa Hōjō (uscito in Giappone dal 1981 al 1985), le tre sono alla ricerca della verità sulla scomparsa del padre.

Questo, dieci anni prima, è morto in circostanze misteriose nell’incendio della sua galleria d’arte. Quando una delle sue opere riappare all’interno di una mostra allestita alla Torre Eifelli, Alexia, Tam e Sylia decidono di rubarla, sperando di trovare indizi per svelare il mistero intorno alla scomparsa del padre.

Sulle loro tracce si mette Quentin Chapuis, al lavoro per la Polizia Francese nei casi di criminalità organizzata: l’uomo non sa però che sta dando la caccia anche a Tam, che altri non è che l’amore della sua vita che gli ha sempre tenuto nascosta la sua doppia identità.

Occhi di gatto/Cat’s Eye, quando in onda in Italia?

Prima che la serie approdi in Italia, ovviamente dovrà fare il suo percorso in Francia. Prodotta da Big Band Story in collaborazione con Prime Video, Cat’s Eye andrà in onda su TF1 nell’autunno 2024. Otto gli episodi prodotti per la prima stagione, ciascuno della durata di circa 50 minuti.

Successivamente, la serie dovrebbe essere distribuita a livello internazionale da Prime Video: possiamo ipotizzare quindi che tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 il live action di Cat’s Eye entri a far parte del catalogo italiano della piattaforma. Infine, la tv: stando al sempre bene informato Antonio Genna, la serie farà parte dei palinsesti Rai della prossima stagione.

Il cast di Cat’s Eye/Occhi di gatto

Nel ruolo delle tre sorelle protagoniste sono state scelte tre attrici molto popolari in Francia: Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain. Mohamed Belkhir, noto anche come MB14 e finalista della versione francese di The Voice, sarà Quentin Chapuis, mentre Cindy Bruna interpreterà la sua collega Gwen Assaya.

Nel cast anche Carol Boquet, Elodie Fontan, Gilbert Melki, Ofelia Kolb, Gilles Cohen, Gregorio Fitoussi, Maxence Danet-Fauvel, Leon Plazol, Loryn Nounay e Zoe Clauzure, quest’ultima vincitrice per la Francia dello Junior Eurovision Song Contest del 2023. La serie è stata creata da Michael Catz e diretta da Alexandre Laurent.