Jean-Michel Tinivelli interpreta un detective specializzato in missioni sotto copertura, che si trasferisce da Parigi ad Aix-en-Provence per occuparsi dei nipoti

C’è un nuovo personaggio francese pronto a fare capolino nel palinsesto di Rai 1, anche per una fugace (per ora) apparizione: parliamo di Simon Coleman, che dà anche il titolo al film-tv in onda questa sera, mercoledì 4 settembre 2024, alle 21:25. Un poliziotto che, per un tragico caso della vita, si trasferisce e cerca di conciliare lavoro e famiglia. Non mancano, quindi, momenti di tensione ed altri più leggeri: pronti a scoprire questo nuovo personaggio? Proseguite nella lettura!

Simon Coleman, quante puntate sono?

La prima stagione della serie tv francese è composta da tre episodi in formato film-tv. Rai 1, per ora, manda però in onda solo il primo, che in Francia è servito da episodio pilota per valutare la produzione di ulteriori puntate. Il film-tv in onda il 4 settembre è quindi l’unico previsto al momento dal palinsesto della prima rete Rai.

Simon Coleman, trailer

Simon Coleman, la trama

Simon Coleman (Jean-Michel Tinivelli) è un detective di Parigi che, appena conclusa una pericolosa missione sotto copertura, scopre della morte improvvisa della sorella e del cognato in un incidente stradale. Convocato dal notaio, l’uomo si dirige, con la sua Mustang blu, ad Aix-en-Provence, dove scopre che la sorella, sempre previdente, ha lasciato a lui la custodia dei tre figli, Violette (Lilie Sussfeld), Clara (Romane Libert) e Sam (Noam Kourdourli), in caso di tragedia.

Molto affezionato ai suoi nipoti, decide quindi di cambiare la sua vita e di trasferirsi in Provenza, dove il dipartimento di Polizia locale lo accoglie immediatamente. Abituato a una vita solitaria e alle operazioni sotto copertura, si trova improvvisamente a confrontarsi con un ambiente completamente nuovo.

Lontano dalle sue abituali operazioni segrete e immerso nella tranquillità della provincia, Simon deve imparare a gestire le nuove responsabilità di padre surrogato, mentre continua a risolvere crimini locali, affiancato dal Commissario Gaëlle Leclerc (Alika Del Sol) e dalla Capitana Audrey Castillon (Raphaëlle Agogué).

Simon Coleman, il cast

A guidare il cast Jean-Michel Tinivelli, già visto in Italia nella serie tv Alice Nevers-Professione giudice, in cui per quindici anni ha interpretato il ruolo di Frédéric Marquand.

Jean-Michel Tinivelli è Simon Coleman , il protagonista;

, il protagonista; Lilie Sussfeld è Violette Arnaud , nipote di Simon;

, nipote di Simon; Romane Libert è Clara Arnaud , nipote di Simon;

, nipote di Simon; Noam Kourdourli è Sam Arnaud , nipote di Simon;

, nipote di Simon; Diane Robert è Victoria , zia dei tre bambini;

, zia dei tre bambini; Alika Del Sol è il commissario Gaëlle Leclerc;

Raphaëlle Agogué è la Capitana Audrey Castillon;

Ted Étienne è il tenente Cyril Langlois , specializzato in informatica;

, specializzato in informatica; Lani Sogoyou è Inès Laurcie , medico legale;

, medico legale; Olivier Cabassut è il commissario Bardy , ex capo di Simon a Parigi;

, ex capo di Simon a Parigi; Vanessa Guedj è Corinne, vicina di casa di Simon.

Simon Coleman, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato girato tra novembre e dicembre 2021 ad Aix-en-Provence e in Provenza, ma anche a Marsiglia.

Simon Coleman 2 si farà?

Sì, France 2 ha annunciato le riprese della seconda stagione della serie, che sarà composta da sei episodi da 50 minuti l’uno.

Simon Coleman su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 1, è possibile vedere Simon Coleman in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.