Primo Appuntamento apre il 2023 di Real Time: giunto alla settima stagione, il format prodotto da Stand by Me per Warner Bros Discovery riprende la sua corsa con le puntate inedite ed altre curiose novità. Alcune di queste anticipate dal retroscena di TvBlog nell’ottobre 2022. Il programma cambia location e si trasferisce in una romantica villa d’epoca con atmosfere di altri tempi.

Primo appuntamento 2023, il programma

Al centro del programma, come sempre, gli appuntamenti al buio tra cuori solitari che non si sono mai visti e che potranno vivere una serata diversa dal solito e, perchè no, fare un viaggio nei sentimenti, in tutte le sfumature possibili. Dagli approcci più giocosi e disinvolti a quelli più timidi e riservati, da chi cerca il vero amore a chi semplicemente una piacevole compagnia, le cene di Primo Appuntamento compongono un racconto “universale”, dove trovano spazio anche storie di inclusività e riscatto, senza limiti o etichette.

Un’altra delle novità che contraddistinguerà quest’anno è un indizio chiave. Il primo single lo potrà trovare al bancone dell’aperitivo o direttamente al tavolo per scoprire in anteprima qualcosa del suo commensale e fantasticare sulla persona che si troverà davanti e sulla possibile affinità che potrà instaurarsi durante la cena.

Primo appuntamento 2023, puntate

Saranno quindici episodi della durata di un’ora e 15 minuti. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+.

Primo appuntamento 2023, quando va in onda

Il programma inizia martedì 3 gennaio, alle 21.20, e va in onda come sempre su Real Time (DTT, 31).

Primo appuntamento, conduttore

Flavio Montrucchio conduce anche la settima stagione di Primo Appuntamento: è la quinta edizione consecutiva per il padrone di casa nonché “Re di Cuori” di Real Time, che ha preso il posto del maitre Valerio Capriotti (prima edizione) e di Gabriele Corsi (seconda edizione). Dal 2019 Montrucchio è saldamente in sella al programma. Con lui nel cast Mauro Cipollone, la nuova maître Barbara, solare e professionale, farà in modo che nel locale tutto sia perfetto. Lo staff composto da Daniel, Dounia e Ivan.