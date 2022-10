Nuova stagione e nuova location. Stanno partendo in queste ore le registrazioni delle nuove puntate di Primo appuntamento, il programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio tornato in onda con la sesta edizione lo scorso martedì 6 settembre.

Secondo quanto risulta a TvBlog, nelle prossime settimane verranno registrati 30 nuovi episodi che saranno collocati in palinsesto a partire da gennaio 2023 (molto probabilmente saranno divisi equamente nel corso dell’anno prima e dopo la pausa estiva) e che presenteranno una novità non da poco che riguarda la location.

Infatti, le puntate di Primo Appuntamento che andranno in onda il prossimo anno saranno registrate in un nuovo ristorante localizzato all’interno di una villa d’epoca nei pressi di Tivoli, alle porte di Roma.

La scenografia del nuovo ristorante dell’amore che accoglierà i single provenienti da tutta Italia avrà colori diversi rispetto a quella delle precedenti stagioni (che si trovava nel quartiere Eur della Capitale), di cui comunque ricalcherà forme e mood.

Confermatissimo ovviamente il meccanismo del dating show che con gli anni si sta consolidando come titolo di punta dell’intrattenimento televisivo italiano, capace talvolta di gareggiare alla pari in termini di ascolti con le generaliste (il caso più clamoroso risale al maggio 2021 con il pareggio con Games of Games di Simona Ventura su Rai2) e con le dirette concorrenti Tv8 e Nove.

Nel format – che prevede lo spinoff primaverile/estivo Primo Appuntamento Crociera – restano centrali le storie dei single scelti in fase di casting dallo stesso Montrucchio, che ha seguito in prima persona grazie al ‘casting tour’ di Primo Appuntamento tenutosi in giro per l’Italia.

Dunque, per scoprire il nuovo ristorante – con nuovo staff di camerieri e maitre – di Primo appuntamento bisognerà attendere gennaio 2023.