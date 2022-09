Primo Appuntamento: Cast, Partecipanti e Puntate

Primo Appuntamento torna su Real Time (DTT, 31) a partire da martedì 6 settembre 2022 in prima serata con 15 episodi inediti in onda fino a dicembre. Alla guida del dating show (tratto dal format First Dates) c’è sempre Flavio Montrucchio, ormai nel ruolo di Re di Cuori dalla giacca rossa per la sua quinta stagione consecutiva. Il successo di Montrucchio nel ruolo di ‘facilitatore’ di storie d’amore lo ha portato anche al timone dello spin-off Primo Appuntamento Crociera che dovrebbe tornare in primavera per la sua terza edizione. Nel frattempo, come anticipato dal nostro Marco Salaris, è già prevista un’altra tranche di puntate per la Primavera: Primo Appuntamento avrà altre 15 puntate da gennaio ad aprile 2023, con un’estensione, quindi, rispetto anche a quanto avvenuto lo scorso anno.

A oggi sono state organizzate oltre 300 cene delle quali circa un terzo terminate con l’impegno a rivedersi. E ci sono anche 4 relazioni culminate in un matrimonio.

Ma veniamo a Primo Appuntamento 7: come detto il nuovo ciclo prevede 15 nuove puntate con 3/4 storie da raccontare in ciascuna di esse. Negli anni abbiamo visto coppie conosciutesi al buio diventare marito e moglie, coppie scoppiate tornare a cercare l’amore tra i tavoli del ristorante set del dating show e soprattutto abbiamo visto tante forme di amore, anche quelle ancora tabù o lontane dagli schermi. Un punto di forza che il programma realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery speriamo non perda mai.

Ma vediamo un po’ di curiosità intorno a questo programma, dalla struttura ormai nota, ma dalle storie sempre sorprendenti.

Quanto costa una cena al Primo Appuntamento?

I costi della cena sono sostenuti dagli stessi partecipanti. La gestione del conto è un indizio importante per capire il comportamento, il carattere, le attitudini dei commensali. Per quanto riguarda i prezzi, non sembra essere disponibile online un menù con i prezzi, ma una cena parrebbe aggirarsi sui 50 euro.

Come si fa a partecipare a Primo Appuntamento?

Per partecipare a Primo Appuntamento bisogna partecipare ai casting di Real Time. Per candidarsi è necessario telefonare allo 06.45442074 oppure scrivere a [email protected]

Qual è la nave di Primo Appuntamento?

In attesa di rivedere capitan Montrucchio sulla tolda della nuova edizione, scopriamo quale nave ospita Primo Appuntamento Crociera: si tratta della MSC Grandiosa, in rotta nel Mediterraneo.

Come si chiama il cameriere di Primo Appuntamento?

Ad accogliere i partecipanti c’è il maitre del ristorante, Alessandro Piparo. Il barman, cui tocca il compito di far sciogliere un po’ i single in attesa del loro primo appuntamento, è invece il veterano Mauro Cipollone. Il personale di servizio non è quello abitualmente utilizzato dal ristorante, ma è selezionato dalla produzione tra camerieri e figure professionali che operano nel settore.

In quale ristorante girano primo appuntamento?

Il ristorante di Primo Appuntamento si chiama Geco e si trova a Roma. Si definisce un “loft metropolitano” per il suo spazio aperto che opsita anche molti eventi, dai compleanni ai meeting aziendali, oltre ad accogliere i partecipanti del dating show di Real Time. Oltre a essere un ristorante è anche pizzeria, fa consegne ed è anche un take away.

Chi è il proprietario del ristorante di Primo appuntamento?

L’identità del proprietario resta misteriosa…

Dove si trova il locale di Primo Appuntamento?

Il ristorante Geco si trova all’Eur, a Roma, in Piazza Guglielmo Marconi n.23.

Come vedere Primo appuntamento in streaming

Tutte le puntate di Primo Appuntamento sono visibili in streaming sulla piattaforma Discovery+; gli abbonati al servizio pay possono vedere le puntate in anteprima già una settimana prima della messa in onda tv.