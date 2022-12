Non solo Netflix, anche su Prime Video non mancano i titoli da vedere durante le feste di Natale. La piattaforma di streaming Amazon ha una ricca collezione di film che può accontentare i gusti di tutta la famiglia durante le feste. Non ci sono titoli seriali direttamente dedicati al periodo natalizio ma i giorni di festa possono essere l’ideale per recuperare qualche serie tv che ci è sfuggita durante la frenesia pre-natalizia. Ma il 19 dicembre arriva un “regalo” per tutti gli abbonati, scopriamolo insieme.

Cosa guardare a Natale su Prime Video – Lol XMas Special

L’evento di Natale su Prime Video è sicuramente la puntata speciale di Lol, il Lol XMas Special rilasciata alle 21:00 di lunedì 19 dicembre 2022 come un programma di prima serata sulla tv lineare. Un appuntamento per raccogliere tutti i fan della serie in attesa dell’arrivo della terza stagione. Lol XMas Special è un’unica puntata in cui alcuni reduci delle precedenti stagioni si sfidano a non ridere, immersi nelle atmosfere natalizie.

I concorrenti della puntata speciale sono Mara Maionchi, per la prima volta concorrente, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Arbitro della gara è ovviamente Fedez che assegnerà ammonizioni ed espulsioni a chi accennerà anche un semplice sorriso.

© Prime Video

Cosa guardare a Natale su Prime Video – Le serie tv

Per Natale Prime Video propone ai suoi abbonati la terza stagione di Jack Ryan. I nuovi episodi arrivano a oltre tre anni dal rilascio della seconda stagione (era novembre 2019), John Krasinski torna a vestire i panni dell’analista della CIA diventato suo malgrado agente sul campo, nato dalla penna di Tom Clancy. In questi nuovi episodi, Jack Ryan si ritrova a scappare per l’Europa al centro di un complotto internazionale che coinvolge i russi e un misterioso progetto nucleare.

C’è un pizzico di atmosfera natalizia negli episodi finali di The Bad Guy, sorpresa tutta italiana rilasciata a dicembre dalla piattaforma. Con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, The Bad Guy racconta la storia di un procuratore antimafia, infamato e condannato in quanto colluso, che cambia profondamente mosso dal desiderio di vendicarsi di chi lo ha incastrato, diventando uno di quelli che ha sempre combattuto. La chiave vincente della serie è il tono leggero, ironico che percorre tutte le puntate.

© Paolo Ciriello

Questi giorni di festa legati al Natale possono essere l’ideale anche per recuperare Inverso – The Peripheral, complessa serie tv in cui la realtà virtuale di un videogame conduce nel futuro da dove alcune minacciose forze provano a condizionare il passato. E per chi non lo avesse fatto è il momento giusto per completare la prima stagione de Gli Anelli del Potere – Il signore degli anelli di cui sono in corso le riprese della seconda stagione.

Cosa guardare a Natale su Prime Video – I film

Prime Video si è decisamente scatenata con i film a tema natalizio per questo Natale 2022. Rilasciata già da qualche settimana la commedia Improvvisamente Natale con Diego Abatantuono, Lodo Guenzi, Nino Frassica, il Mago Forest, Violante Placido. Al centro una coppia che si sta per separare e per dirlo alla figlia la portano dall’amato nonno che gestisce un albergo in montagna dove trascorrono sempre le feste. E così per far felice la piccola, decidono di organizzare il Natale…in piena estate.

Commedia romantica è Il tuo Natale o il mio? con Asa Butterfield la star di Sex Education. James e Hayley si salutano alla stazione di Londra ma all’insaputa l’uno dell’altra decidono di farsi reciprocamente una sorpresa salendo sul treno l’uno dell’altra e ritrovandosi così a trascorrere il Natale scambiandosi le famiglie. Dopo Natale a Londra si fa Natale a New York con Something From Tiffany’s, in cui si intrecciano le vite di due coppie una pronta al grande passo e una felice ma che non pensa a sposarsi. Uno scambio di regali porterà a delle scelte e dei colpi di scena inaspettati.

Su Prime Video ci sono anche disponibili le grandi saghe cinematografiche come quella dei film di Harry Potter o restando in tema natalizio i cinepanettoni. Su Prime Video disponibili film come Natale in Crociera, Natale in India, Vacanze di Natale ’95, Natale in Sudafrica. Insomma basta scegliere il proprio contenuto preferito e far partire la magia.