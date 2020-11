Nuovo colpo di serial-mercato per Netflix che si porta a casa uno dei progetti più attesi, almeno sulla carta. Infatti superando un’accesa concorrenza Netflix si è accaparrata la serie tv con Arnold Schwarzenegger, un progetto di cui si è iniziato a parlare dallo scorso agosto, prodotto in modo indipendente da Skydance Studios.

Secondo quanto riporta il sempre ben informato deadline le trattative sarebbero praticamente concluse e una volta che tutte le firme saranno apposte sui contratti, inizieranno subito le riprese della serie tv che è stata ordinata sulla base del soggetto e della prima idea di sceneggiatura. Infatti è tutto talmente ancora in una fase preliminare che non c’è un titolo nè una sceneggiatura corposa.

Le poche cose che si sanno è che Arnold Schwarzenegger sarà affiancato da Monica Barbararo vista in Top Gun Maverick ma anche in tv in UnReal, Stumptown, The Good Cop, Chicago PD e Chicago Justice. Insomma un’attrice pronta per un ruolo importante in una serie tv che si preannuncia moto attesa.

Netflix ha messo le mani su un progetto che tutti avrebbero voluto anche soltanto per poter dire di avere nel proprio catalogo la prima serie tv di Arnold Schwarzenegger. Infatti nonostante i suoi 73 anni e la seconda operazione al cuore, l’ex governatore della California tornato decisamente alla recitazione dopo la parentesi politica, è pronto per aprire una nuova fase della sua vita, gettandosi nel mondo della serialità.

Per farlo l’ex Terminator si è affidato alle esperte mani di Skydance Television che anche solo per retare nell’ambito Netflix, è produttrice di Grace and Frankie e Altered Carbon. Ma soprattutto per realizzare una serie tv action-thriller di cui è anche produttore, Schwarzenegger si farà guidare dall’esperto Nick Santora, creatore di questo progetto seriale e cresciuto tra I Soprano e Prison Break fino allo sviluppo di Scorpion.

La nuova serie tv Netflix con Arnold Schwarzenegger sarà una “spy adventure” globale con scene d’azione sparse per il mondo e con al centro la coppia padre ( Schwarzenegger) figlia (Barbaro), che immaginiamo saranno una giovane spia e un esperto agente ormai in pensione che le farà da mentore.

Non ci resta che aspettare tutti i dettagli su questa serie che, lanciandosi in qualche previsione, potrebbe esser pronta per fine 2021 inizio 2022.