Ha fatto in tempo ad annunciarlo in apertura della sua ultima stagione di SuperQuark e ora il suo ultimo progetto, quello cui ha alacremente lavorato negli ultimi mesi della sua vita, arriva finalmente in tv: Piero Angela ha profuso nel nuovo ciclo di Prepararsi al futuro non solo tutta la sua passione per la divulgazione e quell’urgenza di conoscere, approfondire, farsi domande, guardare avanti per e con i più giovani, ma anche tutta la sua dedizione alla professione e al suo pubblico. Quello che ha salutato con una lettera che non dimenticheremo e nella quale invitava tutti noi a fare la nostra parte “per questo nostro difficile Paese“.

Alla vigilia di questo nuovo debutto, per quanto postumo, di Piero Angela, la Rai ha organizzato una presentazione di questo ciclo di 16 puntate in onda su Rai 3 da venerdì 14 ottobre alle 15.00: un ciclo cui Angela teneva particolarmente e che ha pensato anche per le scuole. Una serie di appuntamenti immaginati per spiegare

“in modo semplice, e speriamo non noioso, i problemi che l’umanità deve affrontare, legati al cambiamento climatico e alla ricerca di nuove fonti di energia, ma anche il ruolo della scienza e della tecnologia nella società moderna”

come dice lo stesso Angela nella presentazione di questo nuovo ciclo di puntate. E sappiamo, anche grazie alle testimonianze dei suoi collaboratori, quanto preciso fosse Angela nella costruzione di ogni puntata, quanto ogni testo fosse cesellato, parola per parola. Una scrittura preziosa, che permea ogni suo intervento.

E così oggi siamo curiosi di vedere e sentire come la Rai ha scelto di presentare Prepararsi al futuro e ricordare Piero Angela: l’appuntamento è per le 11.30 con gli interventi di Carlo Fuortes, Amministratore Delegato Rai, e di Silvia Calandrelli, Direttore Rai Cultura ed Educational. E noi saremo qui ad ascoltarli.