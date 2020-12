Premio Agnes 2020: Mara Venier e Alberto Matano stasera su Rai1

Stasera dopo l’omaggio a Stefano D’Orazio recentemente scomparso, Rai1 trasmetterà dagli studi romani Frizzi la cerimonia di premiazione del Premio Agnes di giornalismo 2020, intitolato al più celebre e talentuoso (insieme a Ettore Bernabei) direttore generale della Rai: Biagio Agnes. La premiazione quest’anno, per i noti problemi Covid, si svolge in uno studio televisivo (come avverrà anche per L’anno che verrà) ed è condotta da Mara Venier (padrona di casa dello studio dove si svolge pure la sua Domenica in, giunta domani alla tredicesima puntata di questa stagione) ed Alberto Matano ( padrone di casa della Vita in diretta).

Tanti i premiati di questa edizione 2020 del Premio Agnes partendo dalla coppia più celebre -televisivamente parlando- di questo 2020: Amadeus e Fiorello, ai quali andrà il Premio Evento Tv dell’anno “per esser riusciti con il loro 70° Festival di Sanremo, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese”. Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia, che si aggiudica il «Premio Internazionale»; mentre L’amica geniale riceverà il Premio Fiction. Il Premio per la Radio è stato assegnato alla coppia Luca Barbarossa e Andrea Perroni per Radio 2 Social Club e il Premio Giornalismo Sportivo assegnato a “Tutto il calcio minuto per minuto”, storico programma radiofonico di cui si celebrano i 60 anni, e il Premio dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista prima direttrice donna del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019. Infine sarà conferito il Premio Nuove Frontiere del Giornalismo a RaiPlay, diretta da Elena Capparelli, “per il contributo fondamentale all’alfabetizzazione digitale del pubblico”.

Per quel che riguarda i quotidiani sono stati premiati Viviana Mazza del Corriere della Sera che si aggiudica il Premio Reportage, Dino Pesole de Il Sole 24 Ore si porta a casa il premio come Giornalista Economico, mentre a Vittorio Del Tufo (Il Mattino), Simone Canettieri (Il Foglio) e David Allegranti (Il Foglio) vanno rispettivamente il Premio per la Divulgazione Culturale, il Premio Carta Stampata e il Premio under 40. Tornando alla televisione troviamo Alessandra Sardoni (TgLa7) che si aggiudica il Premio Giornalismo Tv, mentre per il mondo delle riviste Danda Santini, direttrice Io Donna, vince il Premio Stampa Periodica quindi a Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello) va il Premio Cinema. Quattro giornalisti di lungo corso vincono il Premio Giornalista Scrittore e sono Maurizio Molinari, Alessandra Necci, Antonio Polito e Andrea Vianello.

La giuria del Premio Biagio Agnes è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Giampiero Gramaglia, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Presidente Onorario del Premio Biagio Agnes è Marcello Foa, in qualità di Presidente della Rai.

Appuntamento dunque a stasera in seconda serata a partire dalle ore 00:15 su Rai1 con Mara Venier e Alberto Matano per la cerimonia di consegna del Premio Agnes 2020.