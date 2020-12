Domenica in e gli ospiti della tredicesima puntata

Domenica 6 dicembre 2020 torna l’appuntamento su Rai1 con Domenica in, il varietà diretto e condotto da Mara Venier giunto alla sua tredicesima emissione. Sempre carico di ospiti, situazioni ed argomenti molto interessanti per il pubblico che decide di passare -anche e sopratutto in questo periodo- qualche ora della domenica pomeriggio davanti alla televisione.

Come sempre siamo qui su TvBlog ad anticiparvi i personaggi e gli argomenti che faranno da ingredienti nel programma e partiamo dal puro divertimento, perchè di tristezza e problemi ne abbiamo tutti piene le scatole, con una delle coppie comiche più divertenti e popolari del cinema nostrano: Christian De Sica e Massimo Boldi. La coppia di fatto della comicità cinematografica italiana è protagonista del film di Neri Parenti “Vacanze su Marte”. Il nuovo cinepanettone, tradizionale appuntamento delle feste natalizie, causa Covid, arriverà direttamente nelle case degli italiani che dal 13 dicembre lo potranno trovare fra i film disponibili sulla piattaforma Primafila di Sky, oltre che su Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

Fra gli ingredienti della puntata del 6 dicembre di Domenica in anche un talk show dedicato a Diego Armando Maradona animato fra gli altri da De Sica, Boldi, Hugo Maradona e la moglie Paola, insieme a Gian Piero Galeazzi e Antonio Luise. Si parlerà poi ancora di Ballando con le stelle con una intervista a Vittoria Schisano, quindi per il mondo delle sette note torna in studio Patty Pravo, che oltre a cantare presenterà il suo libro “Minaccia bionda”.

Non manca poi il consueto spazio di aggiornamento sull’emergenza Covid con ospiti Pierpaolo Sileri, l’ormai notissimo vice ministro della salute ed il giornalista-conduttore televisivo Massimo Gramellini. Collegamento poi con Carlo Conti che parlerà con Mara dello Zecchino d’oro, di cui è uscito in questi giorni l’album con le canzoni dell’edizione 2020, che saranno poi protagoniste della consueta gara canora il prossimo mese di maggio.

Tanti argomenti, tanti colori, tanti sapori, per una domenica arcobaleno condotta e diretta come sempre da Mara Venier dalle ore 14 sulla Rete 1 della Rai.