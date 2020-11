Lo Zecchino d’oro 2020 rimandato a maggio 2021

L’appuntamento era previsto a dicembre con le dirette pomeridiane e poi la finale nel sabato sera di Rai1, esattamente il 5 dicembre, con la conduzione nell’inedita coppia formata da Mara Venier e da Carlo Conti, che ne è anche direttore artistico. Il riferimento è allo storico appuntamento con lo Zecchino d’oro che, secondo le ultime informazioni in nostro possesso, quest’anno è stato rimandato.

Manco a dirlo la motivazione è legata all’emergenza sanitaria del Covid che sta attanagliando il mondo in questi mesi e che quindi non ha permesso l’organizzazione della popolare rassegna canora per bambini. Per altro Carlo Conti, il conduttore e anche direttore artistico dello Zecchino d’oro, come è noto è stato colpito pure lui dal Coronavirus e proprio per questo motivo è stato costretto a rinunciare alla conduzione del suo amato Tale e quale show, sostituito la scorsa settimana e molto probabilmente anche in questa dall’inedita conduzione corale della giuria del popolare programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

A proposito del conduttore toscano ci giunge una buona notizia, lunedì ha lasciato l’ospedale dove era stato ricoverato la scorsa settimana per un peggioramento delle sue condizioni di salute, ora Carlo sta meglio ed è stato quindi dimesso e dovrà proseguire la sua quarantena in isolamento presso la sua abitazione. Auguri di pronta guarigione.

Tornando dunque allo Zecchino d’oro, capita dunque che per la prima volta nella sua storia che il celebre torneo canoro per bambini inventato tanti anni fa da Cino Tortorella, non va in onda nella sua storica collocazione di fine autunno. Per il momento non è stata ancora decisa la data di svolgimento dell’edizione numero 63 dello Zecchino d’oro, ma si parla del mese di maggio 2021, Coronavirus permettendo.