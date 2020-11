Ciao Stefano amico per sempre il 5 dicembre su Rai1

Sarà una lunghissima prima serata che partirà subito dopo la puntata dei Soliti ignoti con Amadeus quella che la prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo dedicherà a Stefano D’Orazio a qualche settimana dalla sua scomparsa. Il titolo di questa serata sarà Ciao Stefano amico per sempre ed andrà in onda sabato 5 dicembre 2020. Il programma partendo dal Concerto che i Pooh fecero nel giugno 2016 allo stadio di San Siro in Milano in occasione della loro reunion, si innesteranno alcuni momenti parlati che racconteranno appunto Stefano D’Orazio.

Si tratterà di interviste ai suoi compagni di lavoro per tanti anni dei Pooh, appunto i suoi “amici per sempre” come recitava una loro celebre canzone, inframmezzati da altri momenti in cui sentiremo lui stesso raccontarsi e raccontare le sue esperienze e la sua vita con materiali editi ed inediti.

Questo percorso narrativo, come dicevamo, si inserirà all’interno del concerto che il celebre gruppo musicale italiano ha fatto nel mese di giugno del 2016 in occasione della reunion che ha visto ritornare ad esibirsi insieme a Dodi, Red e Roby i due componenti di questa band che avevano abbandonato il gruppo, ovvero Riccardo Fogli ed appunto Stefano D’Orazio.

Da questi due concerti era stato tratto un album pubblicato in due versioni, una composta da 3 CD e un altra che conteneva anche un DVD con momenti delle due serate milanesi del 10 e dell’11 giugno 2016. Rai1 dunque ricorda Stefano D’Orazio con questa bella serata carica di buona musica in cui riascolteremo alcune delle più belle canzoni di una band che ha fatto la storia della musica leggera in Italia.