Il segmento finale di Pomeriggio Cinque “I saluti” ultimamente è diventato un terno al lotto, o lo si c’entra o salta per un numero mancante. Ecco, provate ad immaginare un segmento di una trasmissione che per un motivo o per un altro non riesce ad andare in onda regolarmente così come si augura la produzione che ci lavora dietro. E’ esattamente il caso della trasmissione condotta da Barbara d’Urso che oggi, 26 aprile, si è vista sottratta una piccola porzione nei minuti finali della puntata.

La conduttrice ha appena terminato un talk sull’ incoronazione di Re Carlo III del prossimo 6 maggio. Congeda gli ospiti e l’inviato Federico Gatti da Londra, dando appuntamento ai telespettatori subito dopo la pubblicità. “Stanno arrivando altri due ospiti“, dice.

Su Canale 5 dunque va in onda il blocco pubblicitario, una manciata di minuti che ci separa dal ritorno in studio per l’arrivederci a domani. Peccato che quell’appuntamento non è mai arrivato. Anzi, viene proprio cancellato.

Al termine della pubblicità infatti non troviamo né la d’Urso e tanto meno gli ospiti attesi, bensì un improvviso riassunto della prima puntata della fiction Il Patriarca. L’inserto non aveva nessun allaccio agli argomenti di Pomeriggio Cinque né aveva a che fare con un’imminente nuova puntata pronta a cominciare (il terzo episodio è previsto dopodomani sera, per dire).

Altro non è stata che una sostituzione ‘random’ ai danni di un segmento di Pomeriggio Cinque che – per chi non sapesse – si porta dietro il peso dell’essere registrato.

Pomeriggio Cinque e la diretta ‘non in diretta’

A differenza della parte più corposa del programma che viene trasmessa in diretta dalle 17:25 alle 18:25 circa (anteprima compresa), il discorso si fa diverso per la parte in onda tra le 18:25 – minuto più minuto meno – e le 18:40 circa.

Pomeriggio cinque, andando in onda dallo stesso studio di Studio Aperto (e di altre produzioni Videonews), deve lasciare spazio alla diretta del telegiornale di Italia 1. Per questa ragione è costretta ad andare in onda ‘in differita’ con uno spicchio di programma già confezionato.

Già qualche giorno fa la d’Urso è stata – suo malgrado – vittima di un pasticcio tecnico sempre durante il segmento dei ‘saluti’ pre-registrato. Ringraziando il pubblico andato a teatro per il suo spettacolo Taxi a due piazze, ha lanciato una clip in cui sarebbero dovuti comparire alcuni volti degli aficionados, il servizio però viene letteralmente tagliato e ad andare in onda è un “grazie!” della conduttrice che applaude come se la clip fosse stata trasmessa.