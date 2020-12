Si avvicina il ritorno in televisione di Pierluigi Diaco, che tra poche settimane sarà impegnato alla conduzione di un nuovo programma finora top secret in onda in seconda serata su Rai2. Blogo è in grado di anticipare alcuni dettagli della trasmissione, alla quale il giornalista sta lavorando da alcuni mesi, subito dopo la fine (anticipata per via di un caso di positività al coronavirus) di Io e te, che ha condotto per tutta l’estate nel pomeriggio di Rai1.

Innanzitutto, il titolo, che non sarà Il bianco e il nero, come si era di recente vociferato, bensì Ti sento. Il programma, che andrà in onda da Roma, dovrebbe prevedere un faccia a faccia tra Diaco e l’ospite di puntata, le cui emozioni saranno continuamente evocate da suoni, voci e contributi audio in un’atmosfera intimista alla quale contribuirà anche una scenografia avvolgente.

All’interno di Ti sento ci sarà, come aveva anticipato lo stesso Diaco a luglio scorso, un momento dedicato all’ascolto della canzone con le immagini, format che nasce proprio da Io e Te. A firmare Ti sento, oltre a Diaco, dovrebbero essere Maurizio Gianotti e Filippo Mauceri, già autori di Io e te.

Ti sento, stando a quanto ci risulta, dovrebbe iniziare il 12 gennaio. L’appuntamento settimanale, collocato nella seconda serata del martedì della rete diretta da Ludovico Di Meo, dovrebbe continuare fino al 23 febbraio.

In questi mesi Diaco ha lavorato a Ti sento scegliendo la via del silenzio in pubblico ed evitando ospitate televisive da ‘prezzemolino’ e dichiarazioni da affidare ai social, dai quali ha preso le distanze parlando di “dittatura del web che ha rotto le scatole”. Il giornalista è attualmente impegnato come speaker di Rtl 102.5 (conduce Non Stop News) e come autore del Maurizio Costanzo show, che si chiuderà proprio stasera, in seconda serata su Canale 5 dopo la fiction Il silenzio dell’acqua 2.