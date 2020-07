Pierluigi Diaco: "Il momento musicale di Io e Te diventerà un format televisivo"

Di Giulio Pasqui martedì 14 luglio 2020

Pierluigi Diaco porterà il jukebox di "Io e Te" altrove. Ma dove?

Il momento jukebox di Io e Te diventerà presto un format televisivo. Lo ha annunciato il diretto interessato, Pierluigi Diaco, durante l'ultima puntata del programma estivo di Rai1. "Vi preannuncio che questo spazio dedicato alle canzoni diventerà presto un format televisivo", sono state le parole di "Pigi". Così il momento musicale di Io e Te, durante il quale il conduttore ascolta una canzone mentre delle immagini scorrono sugli schermi, avrà una vita propria. Ma dove?

Al momento, secondo le indiscrezioni fin qui trapelate, non sembrerebbe esserci spazio per Diaco nei palinsesti autunnali di Rai1. Qui su Tvblog vi avevamo parlato di alcuni contatti con Rai2 per uno spazio in seconda serata, ma anche su questo fronte non ci sono conferme in merito. L'ufficialità arriverà soltanto il 16 luglio, quando la Rai presenterà agli addetti ai lavori i palinsesti della prossima stagione televisiva. Soltanto lì scopriremo il futuro professionale di Pierluigi Diaco.