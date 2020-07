Pierluigi Diaco non confermato su Rai1, per lui in arrivo seconde serate su Rai2 (Retroscena Blogo)

Di Massimo Falcioni domenica 5 luglio 2020

Pierluigi Diaco potrebbe lasciare Rai1 al termine dell'edizione estiva di Io e te, programma che non verrà confermato. Per il giornalista possibile sbarco su Rai2, dove andrebbe ad occupare la fascia della seconda serata

E’ attualmente in onda con Io e te, ma l’avventura di Pierluigi Diaco su Rai1 potrebbe giungere presto al termine. Il talk pomeridiano che conduce in compagnia di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo non verrà infatti confermato in autunno e l’epilogo potrebbe essere sancito definitivamente il prossimo settembre.

L’anno scorso il programma lasciò libero il campo al ritorno di Vieni da me, ottenendo però una nuova collocazione al sabato notte, garantendosi un appuntamento settimanale. Stavolta la storia non si ripeterà, con il direttore Stefano Coletta che non avrebbe valutato nuovi progetti per il giornalista romano.

Per Diaco potrebbero tuttavia aprirsi le porte di Rai2. Qui avrebbe infatti la possibilità di andare ad occupare la fascia della seconda serata.