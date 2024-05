Movimenti in arrivo per la redazione del Tg1 nelle prossime ore. Spostamenti ed inquadramenti per i giornalisti della redazione del primo telegiornale d’Italia per i prossimi mesi. Vediamo quali sono e come si riverbereranno nella linea operativa delle produzioni prossime venture del Tg1. Partiamo ad informarvi su Tg1 mattina estate che inizierà la sua edizione 2024 il prossimo 3 giugno ed andrà in onda dalle ore 6:30 e fino alle ore 9:30, quando poi la linea passerà alla programmazione della direzione intrattenimento day time di Angelo Mellone.

Tg1 mattina estate 2024: la conduzione

Alla conduzione di questa nuova edizione di Tg1 mattina estate si avvicenderanno Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti e Micaela Palmieri. La formula di questa edizione sarà fatta da tre blocchi. Il primo prettamente di notizie, di ultime ora, con la lettura dei giornali e dei siti web ed i primi commenti in diretta sui fatti. Il tutto per informare nel modo più esaustivo e veloce il pubblico che sta per uscire di casa.

Come sarà Tg1 mattina estate 2024

Il secondo sarà un blocco ibrido con approfondimenti sulle notizie, collegamenti con inviati sul posto e quant’altro per entrare maggiormente sui temi che la fanno da padrone in quelle ore. Il terzo blocco virerà maggiormente sull’intrattenimento con l’ormai celebre “Caffè“, che tanto ha funzionato nell’edizione dell’anno scorso. Un’edizione la prossima di Tg1 mattina estate che farà tesoro dell’esperienza dell’anno scorso, innestando novità e cambiamenti per renderla ancora più veloce e attenta alle esigenze del pubblico che sta davanti alla tv a quell’ora.

I movimenti nella redazione del Tg1

Naturalmente tutto ciò sarà propedeutico all’edizione invernale di Tg1 mattina che tornerà a partire dal prossimo settembre 2024. Dicevamo dei movimenti in arrivo nelle prossime settimane al Tg1. Oltre a questi di cui vi abbiamo dato conto riguardanti la nuova serie del programma del mattino di Rai1 e al distaccamento di Maria Soave ad Agorà estate che condurrà con Tommaso Giuntella, possiamo aggiungere l’approdo di Claudia Antinoro alla redazione cronache del Tg1, proveniente dal Tg1 mattina. Nel contempo Giovanna Cucè fa il percorso inverso, passando dalla redazione cronache al Tg1 mattina.

Sempre parlando di Tg1 mattina, a Marco Madinelli viene prorogato il “distacco” a questo programma fino al giugno del 2025. Infine Chiara Romanello viene distaccata dal prossimo 13 maggio, per due settimane, dalla redazione economia a quella degli esteri del Tg1.