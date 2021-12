Appuntamento a oggi pomeriggio per La vita in diretta su Rai 1, il programma condotto da Alberto Matano. Il perché è spiegato dall’anteprima che TvBlog è in grado di documentarvi: Pierluigi Diaco sarà ospite al tavolo ‘talk-pop’ intorno alle ore 18, ovvero durante il segmento di VID in cui generalmente si approfondiscono i fatti di attualità e costume con ospiti e i loro commenti.

Il conduttore radiofonico e giornalista sarà presente in primis per la promozione dello special natalizio di Ti sento a Natale, una puntata long version della sua trasmissione radiofonica (in onda dal lunedì al venerdì sera su Rai Radio 2) che in via del tutto eccezionale avrà uno spin-off festivo nel pomeriggio del giorno di natale, sabato 25 dicembre dalle 16 alle 19:30.

Come accennato anche durante una delle ultime puntate di Domenica IN in cui è stato ospite della sua amica e collega Mara Venier, per lo special Diaco avrà la possibilità di sfruttare il format di Ti sento (versione radiofonica della trasmissione tv che ritornerà a partire dal 19 aprile 2022 su Rai 2) aprendo i microfoni al pubblico in ascolto per portare le loro storie.

La comparsa di Diaco nel programma di Alberto Matano resta comunque una notizia in quanto i due conduttori, curiosamente, furono protagonisti di alcune indiscrezioni riguardanti un presunto diverbio avvenuto poco tempo dopo la turbolenta fine della stagione de La vita in diretta 2019/2020 condotta da Matano insieme a Lorella Cuccarini. Di questo fatto, Pierluigi Diaco stesso smentì le voci fugate affermando che con l’ex volto del Tg1 “Non c’è mai stato alcun problema” disse lo scorso febbraio in un’intervista a Il giornale.