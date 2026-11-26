La storia continua, il programma anche. Almeno per il momento. BellaMa, nella giornata del 25 novembre 2026, è saltato. La puntata prevista non è andata in onda, al suo posto BellaMix. Un insieme dei momenti migliori della trasmissione. L’aria che si respira dalle parti di Viale Mazzini, in relazione al noto format di Rai2, è tesissima. Tutto comincia il 3 novembre 2026. L’intervista fatta da Diaco ad Alberto Ravagnani è diventata un caso mediatico nazionale, Ballando Con Le Stelle si trasforma nella Kryptonite del cronista.

Le domande all’ex prete, ora concorrente del formato targato Ballandi Multimedia, aprono la scena a ripercussioni molto profonde. Diaco, nella fattispecie, ha superato un limite fatto di invadenza e morbosità. La Rai nello specifico aveva anche, dopo le polemiche legate a quel determinato confronto televisivo, diramato un comunicato ufficiale a firma di Angelo Mellone (Responsabile Intrattenimento Daytime per la tv di Stato) in cui si diceva che il linguaggio e i modi usati dal noto giornalista non fossero consoni al tono del Servizio Pubblico.

Diaco e l’intervista della discordia

Tradotto: Diaco ha esagerato. Quest’ultimo apprende le critiche e si scusa con la Rai, nei confronti di Ravagnani – come scrive Giuseppe Candela – aveva un altro piano. Fare ammenda in diretta, durante Ballando Con Le Stelle, in qualità di ballerino per una notte. Possibilità che gli viene negata dagli autori del programma, allora scatta un’altra fase: quella in cui Diaco specifica che non ci sono stati, tra lui e l’ex sacerdote, ulteriori retroscena durante la puntata di BellaMa. Precisazione che arriva nel momento in cui Ravagnani, nel corso dello show di Raiuno, ammette: “In quell’occasione sono già entrato turbato in diretta, c’erano state situazioni poco serene in camerino”. Non viene specificato cosa sia successo in quel frangente, ma tanto basta per alimentare nuovi scenari.

Diaco quindi gioca d’anticipo: scrive una nota ufficiale che fa pubblicare all’ANSA. Nel comunicato si dice che il giornalista è pronto a querelare chiunque possa ipotizzare, a mezzo stampa e non solo, che ci siano state delle avance o degli approcci extra diretta fra lui e l’ex sacerdote. Questione chiusa? In questa fase sì, poi subentra altro. Arriviamo, dunque, all’inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter Vale Tutto. Un’indagine suddivisa in più parti dove viene rivelato quello che Diaco farebbe dietro le quinte. Spunta un video, consegnato a Lucarelli da due ex collaboratori di BellaMa, in cui il giornalista e conduttore si scaglia in maniera furiosa contro collaboratori e addetti ai lavori del programma.

I retroscena pubblicati su ValeTutto

Giovani e meno giovani bersagliati dialetticamente, con l’insinuazione ulteriore di tenere sotto controllo i telefoni degli stessi. Quel che esce sulla newsletter della Lucarelli diventa immediatamente di dominio pubblico, l’autrice precisa che ha provato a sentire il cronista per avere la sua versione dei fatti. I contributi, infatti, arrivano da due ex volti del programma che hanno scelto di rimanere anonimi. È necessaria, dunque, anche una replica eventuale del diretto interessato per confermare o smentire determinate situazioni. Diaco, però, afferma la Lucarelli, si rende irreperibile.

Non risponde a nessuno, né tantomeno a Lucarelli e – giorni dopo – in diretta (durante BellaMa) afferma: “Sono un soldato della Rai e accetterò qualsiasi decisione venga presa nei miei confronti senza polemica, lascio parlare il mio lavoro. Devo rendere conto solo a Dio”. Parole forti che sembrano mettere in pausa una diatriba complicata. Nel frattempo la Rai avvia un’indagine interna, incoraggiata anche dalle richieste formali di Codacons e AgCom. Il punto è capire come si comporta Diaco durante l’orario di lavoro. Se è conforme, dal punto di vista deontologico, alle norme vigenti. Motivo per cui si analizza anche il materiale dell’inchiesta di Lucarelli, contattata dalla Rai per fornire il materiale completo dell’indagine giornalistica.

Il forfait del 25 novembre 2026

Un procedimento in divenire che alimenta anche il dibattito pubblico dentro e fuori i social, al punto che Viale Mazzini valuta anche la sospensione del programma. Provvedimento, finora, inattuato. Il 25 novembre 2026 l’ultimo tassello di questo mosaico: Diaco non si presenta in Rai per motivi di salute mettendo in stand-by la puntata del programma, ma dietro quest’indisposizione ci sarebbe dell’altro. Fanpage riporta che il giornalista avrebbe avuto modi particolarmente irruenti – sul piano dialettico – con collaboratori e staff del programma, facendo saltare tutto. Urla indistinte e clima rovente. Una situazione ulteriormente incresciosa.

A questo punto scendono in campo gli autori del programma che scrivono una lettera formale: “Diaco ha la nostra fiducia, lo aspettiamo”. Questa la sintesi di una missiva inviata al capostruttura Rai per conoscenza. Elemento che certificherebbe un ambiente tranquillo in una fase piuttosto complessa. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare. Diaco in questo momento non naviga, per dirla metaforicamente, in acque tranquille e mitiga l’attesa con il lavoro o quel che ne resta.

BellaMa resta in palinsesto

Attualmente il cronista riflette su quando e come tornare in diretta. Appena sarà possibile perchè, ufficialmente, c’è sempre l’indisposizione personale a farla da padrone. I problemi personali, però, non cancellano le indagini parallele che potrebbero favorire un futuro lontano dalla Rai. Anche se resta, nonostante tutto, ancora il condizionale perché BellaMa – almeno fino a questo momento – è regolarmente in palinsesto.