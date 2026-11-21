La fiction Una finestra vista lago, ispirata ai romanzi di Andrea Vitali, arriva martedì 24 novembre 2026 in prima serata su Rai 1. Una produzione passata anche da cinque comuni del lago di Como, scelta per riportare sullo schermo l’Italia degli anni Trenta e sostenuta da Regione Lombardia con un contributo complessivo di 600mila euro.

Il debutto su Rai 1 e l’anteprima al Cinema di Bellano

La serie è stata presentata martedì 17 novembre al Cinema di Bellano, paese natale di Andrea Vitali e cuore di gran parte del suo mondo narrativo. In sala, secondo quanto riportato da LeccoToday, c’erano lo scrittore, il regista Marco Pontecorvo, alcuni degli attori principali e rappresentanti delle istituzioni. Una tappa quasi naturale: Bellano resta il punto di partenza letterario della storia, anche se non compare tra le location confermate delle riprese.

Dal 24 novembre, “Una finestra vista lago” andrà in onda su Rai 1 in prima serata. L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha legato la fiction anche alla promozione del territorio: «Grazie a questa produzione, il lago di Como e le sue bellezze entreranno nelle case degli italiani», ha detto durante la presentazione. Il messaggio è chiaro: la serie porta in tv scorci, ville e paesi del Lario, trasformandoli in una vetrina nazionale.

Da Como a Carate Urio, il Lario diventa set anni Trenta

Sono cinque i comuni comaschi coinvolti nelle riprese di “Una finestra vista lago”: Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. La troupe ha lavorato sul territorio per 15 giornate, tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2025, dentro un piano di produzione più ampio da 88 giornate complessive. Set di fine inverno, tra lungolaghi, imbarcaderi e piazze trasformate per restituire l’atmosfera dell’epoca.

Tra i luoghi più riconoscibili c’è Villa Pizzo a Cernobbio, storica dimora affacciata sul lago, scelta insieme ad altri scorci del territorio comasco. Le riprese, però, non si sono fermate alla Lombardia. Una parte importante del lavoro è stata fatta anche in Piemonte, sul lago d’Orta, soprattutto a Orta San Giulio e Miasino, dove sono state girate molte scene del paese immaginario di Bellamo. Altre sequenze sono state realizzate a Roma, come spesso accade per produzioni televisive di queste dimensioni.

Dieci milioni di budget e 600mila euro dalla Regione

Il progetto produttivo di “Una finestra vista lago” supera i 10,6 milioni di euro. In Lombardia, secondo i dati comunicati, le spese sostenute sono di circa 968mila euro: dentro ci sono il lavoro della troupe, i servizi legati alla produzione, gli allestimenti e l’indotto generato nei giorni di ripresa.

Regione Lombardia ha sostenuto la serie attraverso il bando “Lombardia per il cinema”, con 300mila euro per ciascuna delle due stagioni, per un totale di 600mila euro. Il contributo rientra nella linea regionale di sostegno alle produzioni audiovisive capaci di dare visibilità a luoghi, professionalità e imprese locali. Non solo turismo, quindi. Anche lavoro temporaneo, forniture, ospitalità e servizi tecnici. Una ricaduta che sullo schermo si vede meno, ma che per i territori coinvolti resta concreta.

La storia di Maccadò, il cast e i romanzi di Vitali

La storia è ambientata negli anni Trenta a Bellamo, paese immaginario sulle rive del lago di Como. Il protagonista è Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei carabinieri che arriva dalla Calabria con la moglie Maristella per prendere servizio nella stazione locale. Ad accoglierlo trova una comunità chiusa, poco incline a fidarsi degli estranei, fatta di piccoli misteri, abitudini radicate e personaggi di provincia con cui dovrà imparare a fare i conti.

La fiction è tratta da quattro romanzi di Andrea Vitali: “Nome d’arte Doris Brilli”, “Certe fortune”, “Un uomo in mutande” e “La signorina Tecla Manzi”. Nel cast ci sono Antonio Folletto, Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Dario Vergassola, Paola Minaccioni e Antonio Catania. La prima stagione conta otto episodi da 50 minuti, in onda in quattro prime serate su Rai 1. Una serie costruita tra indagini, commedia di carattere e memoria di provincia, con il lago non come semplice sfondo, ma come parte viva del racconto.