Fabio Fazio ha il contratto in scadenza con Skydance. L’accordo per il prossimo futuro ancora non è arrivato, ma il noto conduttore attende una chiamata dai vertici. Nel frattempo Sky e Mediaset mostrano interesse per il conduttore e CTCF.

Fabio Fazio e il contratto in scadenza: Nove ha la priorità, Mediaset e Sky restano alla finestra. I possibili scenari di tele-mercato

Che Tempo Che Fa diventa Che mercato sarà. A confermarlo è Italia Oggi, ma forse c’era sentore di rivoluzione già da un po’. Almeno da quando Fabio Fazio, prima di cominciare la nuova stagione di CTCF, è andato ospite da Carlo Conti (tornando su Rai1 dopo tre anni di assenza) e nel contesto di Tale e Quale Show ha ironizzato sul fatto che al Nove fosse il suo ultimo anno di contratto. Una battuta che avrebbe dovuto rasserenare le tensioni, invece ha alimentato qualche curiosità.

Le stesse che, oggi, portano gli organi di stampa (compreso Italia Oggi) a parlare di un accordo con Skydance ancora non arrivato. Il contratto di Fazio scade nel 2027: c’è tempo, dicono i bene informati, ma in televisione le strategie hanno un peso. Gli addetti ai lavori sanno già – a grandi linee – cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Questo vuol dire che, se il telefono del conduttore comincia a squillare, è perchè qualcosa si sta già muovendo.

Il valore di Che Tempo Che Fa

Non è un mistero, infatti, che Fazio (così come il suo programma) interessa. Sul Nove ha portato numeri soddisfacenti, leggermente inferiori di quando era sul Servizio Pubblico, catturando un’attenzione mediatica pari al 10,6% di Share. Recentemente, prima si attestava un punto sotto. Il terreno degli ultimi tempi lo ha guadagnato anche grazie al distaccamento del Tavolo. Diventato un format a parte che fatica, ma resiste. Questo ha permesso a CTCF nella versione classica di crescere ulteriormente dimostrando di arrivare a una porzione maggiore di pubblico. Una fetta di platea televisiva che, in questi tempi di piattaforme e streaming, porta utili.

Prodotto su cui vorrebbero mettere le mani molti e, qualora Skydance non chiamasse, i competitor sono pronti a farsi valere. Infatti Fazio aspetta Skydance e Nove per capire cosa fare in avvenire. L’azienda non è delusa dal programma, né tantomeno dalle prestazioni del conduttore e il suo team di lavoro: la professionalità non si discute. Il rebus è un altro e riguarda lo sviluppo aziendale interno. Skydance non è più Discovery: c’è stata una fusione con Paramount Pictures che ha inglobato, nello specifico, Warner Bros, DC Studios e Miramax.

Valutazioni in corso

Un nuovo accordo destinato a cambiare gli scenari economici tra grande e piccolo schermo. Quindi si dovrà capire, in primis, che direzione vorrà prendere questo business: l’idea è quella di continuare a investire sull’intrattenimento televisivo, ma in che misura resta ancora un enigma da risolvere e Fazio non è mai stato un enigmista. Sin dai tempi della Rai è una personalità pragmatica: si muove per tempo e organizza strategie puntuali. Non appena ha capito che in Viale Mazzini non ci sarebbe stato più spazio per il suo modo di fare tv, si è guardato altrove instaurando il sodalizio con Nove e Warner Bros.

Ora c’è Skydance e le cose potrebbero cambiare ancora dopo tre anni di onorato servizio. Quindi Fabio Fazio e il suo team di lavoro aspettano, ma non restano a guardare. La priorità ce l’ha il rinnovo con Nove, ma se non dovesse arrivare ci saranno ulteriori valutazioni da fare. Sky e Mediaset, in questo, sono leggermente più avanti: avrebbero, resta il condizionale, sondato il terreno per portare il programma nella loro impresa.

Sky e Mediaset alla finestra, Rai in attesa

La Rai invece aspetta perché sa che Fazio tornerebbe volentieri sulla tv di Stato, ma ci sono alcune cose da sistemare. Tutto passa anche attraverso le prossime elezioni politiche perchè, al netto dei ruomors, la reggenza di Governo organizza anche la televisione pubblica e i suoi equilibri. È così da sempre e una nuova legislatura potrebbe cambiare le carte in tavola. Al momento dunque Fazio resta fermo e attende, consapevole di aver fatto il proprio lavoro al meglio.

– “Abbiamo organizzato un incontro di sumo!”

– “Nel ristorante?”

– “Nel ristorante, certo!” 😂🍜 Valentino Rossi racconta l'aneddoto sui festeggiamenti per la vittoria del Mondiale 2008 in Giappone a Che Tempo Che Fa, in occasione della presentazione della sua autobiografia «La… pic.twitter.com/NP9CewyPUd — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 9, 2026

“L’interesse di tutti fa sempre piacere – ha detto in una dichiarazione qualche tempo fa – l’importante è non essere considerati un problema”. Il riferimento non era al tele-mercato, ma alle lusinghe che riceveva con merito dagli analisti tv e addetti ai lavori. La sostanza, tuttavia, non cambia: fin quando Fazio e Che Tempo Che Fa conserveranno un determinato appeal, economico e mediatico, una casa televisiva pronta ad accoglierli ci sarà sempre. Resta soltanto da capire quale.