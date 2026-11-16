Rai, nuovo retroscena a BellaMa: ospite con disabilità alloggiato in strutture non a norma

Matteo Casavecchia, content creator con disabilità, racconta un retroscena legato alla trasmissione BellaMa: è stato invitato a parlare di inclusione sociale, ma la produzione Rai gli ha riservato un hotel inaccessibile non considerando alcune necessità specifiche.

“Rai2, la rete del buonumore”, ma non dell’inclusione. BellaMa finisce al centro di un nuovo caso mediatico dopo la querelle che ha coinvolto il giovane concorrente di Ballando Con Le Stelle Alberto Ravagnani. Sempre di giovani si tratta, in quest’occasione specifica il protagonista è Matteo Casavecchia. Content creator con disabilità che racconta la propria quotidianità sui social con sagacia e ironia, mostrando in pochi reel cosa vuol dire affrontare la quotidianità in carrozzina spiegando quanta strada abbiamo fatto come Paese e quanta strada ancora c’è da fare per parlare davvero di inclusione sociale.

La sua storia a BellaMa interessa, piace il modo in cui il ragazzo e sua moglie si pongono di fronte alle telecamere. Allora scatta l’invito formale. Casavecchia e consorte arrivano in studio e raccontano la propria vita tra commozione e qualche simpatico retroscena. Tutto secondo i piani, ma le sorprese iniziano nel momento in cui la diretta su Rai2 termina. Il ragazzo torna a casa e sceglie di registrare un reel. Primo piano, sguardo fisso e sorriso appena accennato: “È stata una bellissima esperienza partecipare a BellaMa per parlare di disabilità, è giusto che una trasmissione dia risalto anche a tematiche come questa”.

Rai, la disabilità è un problema: il retroscena dopo BellaMa

Sembra un video di ringraziamenti, ma con il passare dei secondi arriva la stoccata. “Dopo 6 ore di viaggio arriviamo in un hotel prenotato dalla Rai e lì scopriamo – racconta Casavecchia – che non ci è stato prenotato il parcheggio riservato. La cosa più grave è accaduta quando io e mia moglie siamo entrati in camera. Abbiamo scoperto che il bagno era totalmente inaccessibile“. Mentre parla, Casavecchia ha registrato ogni cosa. Si vede benissimo come la carrozzina non passi all’interno del bagno. Il ragazzo chiede, quindi, un cambio camera.

La direzione dell’hotel risponde che non è possibile. L’unica camera accessibile per persone con disabilità è occupata. “La Rai non aveva assolutamente considerato questa mia necessità. Da questo nasce un profondo controsenso, vengo invitato a parlare di disabilità per poi vivere quelle stesse difficoltà di cui son venuto a parlare”. Una rivelazione in piena regola che mette la Rai e BellaMa in una posizione ulteriormente delicata.

Il racconto di Matteo Casavecchia

Le vicende delle ultime settimane hanno acceso i riflettori su concetti come la responsabilità e l’etica del lavoro. Principi che devono esserci anche per quanto riguarda l’attenzione ai dettagli. Non solo in relazione alla gestione delle dirette. Non considerare un ospite con disabilità, ignorando le sue necessità, denota un ulteriore passo indietro in termini di strategia aziendale e considerazione.

Il video di Matteo Casavecchia sta registrando centinaia di migliaia di interazioni, è stato condiviso persino da Selvaggia Lucarelli. Autrice che, su BellaMa, ha diffuso un altro tipo di inchiesta – il protagonista è Diaco – ma i toni sono ugualmente pungenti e la natura del disappunto è ampia. Gli equilibri del formato, ora, si complicano ancora di più. La questione interna, legata all’accessibilità per persone con disabilità, però va risolta in altro modo. Su questo deve riflettere (e agire diversamente) anche tutta l’azienda di Viale Mazzini.