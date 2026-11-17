Linus ha il contratto in scadenza a luglio: il Direttore di Radio Deejay sta riflettendo e l’ipotesi di passare la mano non è confermata, ma resta possibile. Le trattative con il gruppo Antenna continuano.

A sganciare la bomba è stato il quotidiano Domani: Linus, dopo 40 anni di radio, potrebbe passare la mano. Il suo addio a Radio Deejay non è utopia: in tanti anni di onorata carriera, tre volte Pasquale Di Molfetta è stato sul punto di lasciare ma poi è sempre tornato sui propri passi. Questa volta la situazione è leggermente diversa, in passato le sue remore erano dovute esclusivamente al tempo che passa e alla necessità di aggiornarsi.

Linus non si è mai cullato sugli allori: ha sempre studiato e ha saputo perfezionarsi, anno dopo anno, stagione dopo stagione, quindi i dubbi erano frutto esclusivamente di sue riflessioni che puntualmente condivideva con il gruppo GEDI e si trovava una quadra per andare avanti insieme. Linus è Via Massena, con tutto quello che significa. Rappresenta il tramite fra passato, presente e futuro di un orizzonte che in Italia per molto tempo (e ancora oggi) è stato storia.

Radio Deejay, la storia continua

Radio Deejay è stata Cecchetto, con tutto l’universo che ha creato, ma oggi pulsa, respira e procede grazie a Linus e a un team di lavoro mai domo. In altre parole: Di Molfetta non è una presenza qualsiasi che può essere messa alla porta da un giorno all’altro. Si tratta, eventualmente, di una scelta (quella di dire addio a tutto il “carrozzone” radiofonico e televisivo) da fare per gradi. I bene informati, cioè il quotidiano Domani e Corriere della Sera, dicono che le riflessioni da parte del ‘vecchio leone’ – come lo chiamano i fan – siano già in stato avanzato.

Se prima Linus pensava di lasciare la radio, ma poi non faceva nulla perchè si lasciava trasportare da stimoli e adrenalina, oggi non solo ci pensa ma potrebbe addirittura farlo. A scattare dentro la sua testa è un effettivo tarlo: quello di sentirsi ed esser passato. Convinzione personale che lo rende nervoso: “Questa incertezza sul futuro e indecisione mi rende particolarmente irritabile, sono io che mi sto incastrando”. L’ha detto al Corriere della Sera dopo le prime indiscrezioni pubblicate sul possibile avvenire di Radio Deejay. Cosa fa star male Linus? La risposta – anche in questo caso – è semplice: il nuovo assetto del Gruppo GEDI.

Il nuovo assetto del Gruppo GEDI

Nello specifico il gruppo editoriale è stato acquistato dalla famiglia greca Kyriakou, dando vita ad Antenna. Ciò vuol dire che la nuova sede ha acquistato il 100% del comparto editoriale da Exor, holding finanziaria di Agnelli-Elkann, decisa a fare altri tipi di operazioni. Antenna nella fattispecie è diventata proprietaria di La Repubblica (quotidiano e attività collegate), Radio Deejay, Radio Capital, Radio M2O, HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni più altre attività digitali ed editoriali. Discorso a parte per La Stampa, GEDI aveva già avviato un’operazione separata per la cessione del quotidiano al Gruppo SAE che include anche il centro stampa e le attività commerciali locali.

In altre parole GEDI è stato inglobato da Antenna e sta cambiando le carte in tavola. I nuovi vertici aziendali vogliono un modello più avanguardista che guardi al futuro. Nuove figure professionali nei posti di comando: sono già cambiate un paio di direzioni come quella all’HuffPost Italia che vede l’operato di Annalisa Cuzzocrea, oppure Romani a Il Venerdì di Repubblica. Tasselli di uno stesso mosaico rimescolati. Torniamo, dunque, a Linus. La fiducia della famiglia Kyriakou è piena, l’ha detto anche lo stesso Di Molfetta. A far tentennare Linus, tuttavia, è altro: il gruppo Antenna gli avrebbe chiesto di rinnovare, ma allentando le redini.

Le riflessioni di Linus

Attualmente Linus è il responsabile indicato di Radio GEDI, Radio Deejay, Radio Capital, One Podcast. Polo radiofonico del gruppo. Quattro realtà che non hanno mai avuto problemi, ma secondo Antenna il problema principale è la mancata divisione delle direzioni. Una testa per quattro realtà diverse vuol dire – secondo loro – omologazione e appiattimento. Intendono, come gruppo, differenziare l’offerta a partire dalla gestione diversificata nei posti chiave. Quattro direzioni diverse, stessi valori, ma nuove proposte gestionali.

Questo è quello che non torna a Linus, che si è guardato bene dall’ammetterlo pubblicamente: essere demansionato per lui significherebbe tornare indietro. E questo non è possibile. La sua carriera dice altro. Non si tratta soltanto di ego e obiettivi, accettare un ridimensionamento (magari rimanendo a Radio Deejay e passando la mano sul resto) significherebbe che la sua visione manageriale sarebbe superata.

Il futuro di Via Massena

Tradotto ancora meglio: i greci gli hanno fatto capire che la fiducia resta immutata, ma si punta su una visione più moderna nei punti cardine dell’azienda e le rispettive realtà. Quindi Radio Deejay resterebbe sotto la sua gestione, il resto passerebbe ad altri. È impossibile togliere Linus da Via Massena, a meno che non sia lui a uscire di scena. “La decisione – ha detto il celebre speaker e Direttore di Radio Deejay – devo comunicarla un po’ prima. Anche per rispetto di chi verrà dopo di me”.

Insomma, Linus riflette, s’incastra (come ha detto) e rimugina. La parte più difficile è capire che, forse, è arrivato il momento di allentare la cinghia. Se questo corrisponderà con un addio definitivo a Deejay e al gruppo Antenna o soltanto con una riduzione della mole di lavoro, dovrà deciderlo lui. In mezzo, però, ci sono 40 anni di vita, sacrifici e soddisfazioni.