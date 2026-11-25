BellaMa, la puntata prevista per il pomeriggio del 25 novembre 2026 non va in onda. Lo riporta Fanpage con un articolo a firma di Gennaro Marco Duello. Al suo posto BellaMix, un format costruito con i momenti migliori della trasmissione rispetto al passato recente. Cambio in corsa dovuto a un’indisposizione di Pier Luigi Diaco, c’è però dell’altro. Secondo la ricostruzione di Fanpage, il conduttore e cronista nella giornata di ieri (24 novembre 2026) avrebbe urlato contro tutti i collaboratori dentro e fuori lo studio, pertanto sarebbe stato impossibile lavorare ai contenuti di puntata.

La ricostruzione sembrerebbe essere piuttosto fedele, un episodio che si somma alle indiscrezioni dei giorni scorsi lanciate da Selvaggia Lucarelli. La quale aveva pubblicato un’inchiesta dove mostrava alcuni fuori onda del conduttore e cronista, non c’era un clima benevolo. La tensione si tagliava a fette, ma l’autrice – nel pubblicare gli estratti – ha precisato di aver provato anche a sentire Diaco per registrare la sua versione dei fatti. Dato che i fuori onda in questione sarebbero arrivati in mano a Lucarelli grazie alla testimonianza anonima di due ex collaboratori del programma.

BellaMa, la puntata non va in onda

Non è finita: la Rai, su questa vicenda, ha aperto un’indagine interna per capire la situazione senza alcun tipo di ulteriore sovrastruttura. Nei giorni scorsi Diaco non aveva fatto riferimento a quanto stava accadendo fuori dagli studi del programma. Le ultime sue parole in merito sono poche, ma altrettanto chiare: “Accetterò tutto quello che si deciderà senza polemiche, devo rendere conto solo a Dio”. Successivamente ha aggiunto: “Lascio parlare il mio lavoro”. La Rai quindi continua a indagare, anche rispetto alle decisioni prese dopo gli ultimi aggiornamenti di una vicenda complessa.

Tutto è iniziato lo scorso 3 novembre 2026 al termine di un’intervista fatta al concorrente di Ballando Con Le Stelle Alberto Ravagnani. La condotta di Diaco, in quel caso, è stata ritenuta inadeguata anche dai vertici di Viale Mazzini. I quali, all’epoca dei fatti, hanno diramato un comunicato ufficiale per scusarsi di tale atteggiamento.

Il retroscena di Fanpage

Da quel giorno è cominciata un’escalation che arriva fino a oggi. Diaco, secondo quanto riporta Fanpage, non si sarebbe presentato in Rai per motivi personali. Le sfumature in questa vicenda sono ancora molte e tutte molto delicate, gli scenari rispetto al prossimo futuro del programma e di Diaco restano aperti.