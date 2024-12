Pierluigi Diaco e il gruppo di lavoro che ha messo in piedi il progetto di BellaMa’, volente o nolente, numeri alla mano da circa tre anni hanno rimesso in sesto il pomeriggio di Rai 2. Il programma che mette a confronto la Generazione Zeta e dei boomer in una gara dai sapori tipici dell’intrattenimento leggero, sta mantenendo un trend positivo sotto il profilo degli ascolti.

BellaMa’, gli ascolti

La media d’ascolto pari al 6.6% di share (+1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) dà conferme di un prodotto che il pubblico evidentemente apprezza. D’altronde parliamo di un programma in vita da tre edizioni e spin-off come BellaRai (gennaio 2024) e BellaRai2 (una prima serata a fine maggio 2024 seguita da 1mln di spettatori, 6.5% di share con punte del 10%) ed altri prime time in arrivo delle quali TvBlog vi ha dato notizia in anteprima e sulle quali a breve torneremo.

Spesso – ma mica sempre – i buoni risultati vanno a braccetto con ipotetiche promozioni, questo vuol dire che Diaco è pronto per traslocare nuovamente in pianta stabile su Rai 1? L’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, mette sul tavolo la possibilità di rivedere il conduttore al posto di Caterina Balivo sulla rete ammiraglia Rai l’anno prossimo.

Nero su bianco Dandolo scrive: “Il conduttore di BellaMa’ scalpita per traslocare il prossimo anno su Rai 1 nello spazio occupato adesso dalla collega (Caterina Balivo, ndr) con il programma La volta buona” e ancora “Ha ottime possibilità di prendere nella nuova stagione tv il posto della Balivo, forte della stima degli attuali vertici di Viale Mazzini“.

Diaco parla a TvBlog: “Amo Rai 2, in futuro vorrei continuare BellaMa’”

Per approfondire la questione e trovare una risposta, TvBlog ha contattato il diretto interessato, Pierluigi Diaco, che ci risponde così:

“Ho costruito un programma su Rai2 su missione dei vertici Rai di riaccendere il pomeriggio della rete. Mi auguro di poter continuare in futuro a condurre BellaMa’ su Rai2, che è una rete che amo. Sono e resto al servizio dell’azienda“.

Gli speciali di BellaMa’ su Rai 1 e Rai 2

Vero che su Rai 1 Diaco ci tornerà, ma per una speciale prima serata: BellaFesta per Fondazione Telethon, una serata di gala – in diretta domenica 22 dicembre alle 21:30 – che porterà a conclusione la settimana della maratona Telethon, giunta alla sua 35a edizione. Un’occasione per unire spettacolo e solidarietà con ospiti, regali e momenti di riflessione.

Seguiranno altri due speciali di prime time, ma su Rai 2 e ancora in periodo di strenne natalizie, Bella Festa in onda giovedì 26 dicembre 2024 e 2 gennaio 2025 (qui in anteprima TvBlog tutti gli ospiti delle due serate)