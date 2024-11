Tutti gli ospiti delle due prime serate di Bella festa in onda il 26 dicembre ed il 2 gennaio su Rai2 con Pierluigi Diaco

Domenica 22 dicembre sarà alla guida della prima serata di Rai1 con lo Speciale Telethon e qualche giorno dopo, durante le festività natalizie porterà in prime time il sul Bella ma’ con due appuntamenti denominati Bella festa. Vedremo dunque prossimamente Pierluigi Diaco in tre prime serate. La prima dedicata alla storica raccolta fondi di Telethon e le altre due per dare i contorni del periodo natalizio al suo programma quotidiano del pomeriggio di Rai2 che quest’anno, insieme ad Ore 14, ha fatto crescere la fascia pomeridiana della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Gli ospiti delle due prime serate di Bella festa su Rai2

Oggi qui vi diamo conto dei due appuntamenti di prima serata previsti su Rai2 i prossimi 26 dicembre e 2 gennaio 2025. Il programma si chiamerà come detto Bella festa. Saranno due serate d’intrattenimento dedicate alla famiglia italiana con prestigiosi ospiti che le impreziosiranno. Partiamo dalla puntata in onda la sera di Santo Stefano. Ospiti di questa prima serata in onda il 26 dicembre su Rai2 saranno il nonno d’Italia Lino Banfi con sua figlia Rosanna.

Gli ospiti della puntata di Santo Stefano

Quindi l’attrice e doppiatrice Simona Izzo insieme alla nipote Alice. La conduttrice ed attrice romana Flora Canto con sua nonna. Spazio poi alla storica conduttrice salutista della tv italiana Rosanna Lambertucci con sua figlia Angelica. Ci sarà poi la partecipazione di Christian De Sica e per fare festa la musica dell’Orchestra spettacolo Casadei. Non mancherà il momento dedicato al gioco con il tombolone di Rossella Erra.

Gli ospiti della puntata del 2 gennaio 2025

Nella puntata del 2 gennaio 2025 ospiti della puntata post-Capodanno di Bella festa saranno l’attrice Valeria Fabrizi con la figlia avuta con lo storico componente del Quartetto Cetra Tata Giacobetti. Quindi la conduttrice televisiva ed esploratrice Licia Colò con la figlia. Ospiti poi di Bella festa del 2 gennaio Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini, il comico Gabriele Cirilli con il figlio ed il cantautore Memo Remigi con il nipote. Spazio poi all’oroscopo del 2025 con Jupiter, quindi per la parte musicale super ospite Albano insieme ai Los Locos.

L’appuntamento dunque per le due prime serate dal sapore famigliare di Bella festa è per giovedì 26 dicembre e 2 gennaio 2025 in prima serata su Rai2 con Pierluigi Diaco.