Questa sera su La7 andrà in onda la prima puntata di Piazzapulita in tempo di governo Meloni. Un dettaglio non secondario per il programma di Corrado Formigli, che da tempo ha scelto un approccio giornalistico combattivo nei confronti del centrodestra e, in particolare, di Fratelli d’Italia e della sua leader.

La domanda che aprirà la diretta di questa sera sarà ‘Giorgia Meloni: una donna sola al comando?’. Stando a quanto risulta a TvBlog, dopo il consueto editoriale del conduttore, è previsto in scaletta un duello dialettico che si preannuncia caldissimo. A confrontarsi in merito alla prima donna Premier del nostro Paese ci saranno Laura Boldrini e Nunzia De Girolamo.

L’idea di Formigli e degli autori (Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone) di Piazzapulita è di offrire al pubblico un dibattito su femminismo e ruolo della donna nella politica italiana, a maggior ragione dopo le polemiche degli scorsi giorni che hanno trovato spazio non soltanto sui social (in questo senso la Boldrini ne è stata grande protagonista), ma anche nel dibattito parlamentare per la fiducia al governo (“capatrena“, “onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?“).

Considerando i profili e le storie personali/politiche delle due donne protagoniste (e il precedente di maggio 2022), il dibattito in programma stasera potrebbe regalare momenti di tensione e di forti attriti. Eventualità, queste, che non guasterebbero in ottica prettamente televisiva. D’altronde da oggi Piazzapulita non dovrà fare i conti soltanto con la solita concorrenza diretta di Dritto e rovescio (e di Vincenzo Malinconico e del Grande Fratello Vip), ma anche con il primo live di X Factor (visibile solo agli abbonati Sky) e con il nuovo talk di Rai2 affidato a Ilaria D’Amico dal titolo Che c’è di nuovo.

La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di FDI, partito che già nel nome dimentica le Sorelle? — Laura Boldrini (@lauraboldrini) October 24, 2022

Per la cronaca, gli altri ospiti della puntata di stasera di Piazzapulita, al via su La7 dalle 21.15, sono Rosy Bindi, il Direttore Editoriale della rivista Grand Continent Gilles Gressani e i giornalisti Francesco Borgonovo (da notare come Formigli sia riuscito a ‘strapparlo’ alla concorrenza di Rete 4), Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Emiliano Fittipaldi e Simonetta Sciandivasci. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.