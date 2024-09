Torna anche per la stagione 2024-2025 su La 7 da anni ha un nome ben preciso, Piazzapulita: il talk show politico del giovedì sera della rete resta saldamente alla guida di Corrado Formigli, che ne è stato ideatore nel 2011. Anche questa stagione si raccontano i fatti della politica italiana e dell’attualità internazionale, con inchieste, interviste esclusive e dibattiti in studio, alla presenza di ospiti fissi e non. Non mancano, poi, nel corso della stagione, alcuni speciali realizzati dallo stesso conduttore. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Piazzapulita, ospiti stasera

Puntata 12 settembre 2024

Nella prima puntata della stagione, al centro le elezioni americane più importanti della storia. La sfida all’ultimo voto tra Kamala Harris e Donald Trump vista attraverso una serie di racconti realizzati nella pancia dell’America più profonda, grazie al lavoro di Gregorio Romeo, inviato di Piazzapulita negli Stati Uniti lungo tutta questa stagione. Nel corso della prima puntata anche le sfide che sta affrontando il Governo Meloni, la vicenda Boccia – Sangiuliano, il caso Acca Larentia e il lavoro realizzato questa estate da Fanpage.it sui nostalgici del fascismo tra le fila dei giovani di Fratelli d’Italia. Tra gli ospiti, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il rettore dell’Universita per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, la professoressa Nadia Urbinati, i giornalisti Mario Calabresi, Francesco Cancellato e Paolo Mieli e la storica Michela Ponzani.

Quando inizia Piazzapulita 2024?

La quattordicesima edizione del programma comincia giovedì 12 settembre 2024, alle 21:15, su La 7.

Quanto dura Piazzapulita?

La trasmissione solitamente va in onda da settembre a giugno, con una pausa durante le festività natalizie, coprendo così l’intera stagione televisiva. Ogni puntata occupa prima e seconda serata, fino all’01:00.

Piazzapulita, ultima puntata

Se non siete riusciti a vedere la puntata in diretta, potete recuperarla andando sul sito ufficiale de La 7, nella pagina ufficiale dedicata al programma.

Piazzapulita, il programma

Il programma si occupa da sempre di attualità ed informazione, con un’attenzione particolare al mondo della politica italiana, offrendo al pubblico dibattiti, interviste e inchieste.

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Valerio Minelli, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone. Il produttore esecutivo è Giovanna Canosa. Curatore per La7, Francesco Del Gratta.

Chi è il conduttore di Piazzapulita?

Corrado Formigli, è il conduttore e ideatore di Piazzapulita, fin dalla prima edizione. Nato nel 1968, ha cominciato la sua carriera da giornalista a “Paese Sera”, per poi diventare collaboratore di Michele Santoro in numerosi suoi programmi, come Moby Dick, Circus, Il Raggio Verde, Sciuscià e Annozero. Ha lavorato anche a SkyTg24 dove, per cinque anni dal 2003, ha condotto Controcorrente.

Piazzapulita, ospiti fissi

Nel corso delle puntate, alcuni ospiti tornano presenti a cadenza regolare. Tra questi, Tito Boeri; il direttore di “Domani” Emiliano Fittipaldi; Mario Calabresi, Francesco Borgonovo, Francesco Specchia ed Alessandra Sardoni. A loro si aggiunge Stefano Massini, che ogni settimana propone un nuovo racconto.

Piazzapulita, pubblico in studio

A differenza degli altri programmi che, dopo la pandemia, hanno riaccolto il pubblico in studio, Piazzapulita ha preferito restare senza. “Siamo convinti che la trasmissione funzioni bene così, al momento”, aveva detto Formigli a TvBlog nel 2022. “Il pubblico era diventato la stampella dei politici ospiti. Alzava i decibel e basta. Rimetterò il pubblico quando il pubblico avrà una funzione attiva all’interno del programma, quando potrà aggiungere qualcosa. La funzione decorativa non mi piace più, è un modo per svilirne la presenza”.

Piazzapulita è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta tutti i giovedì sera.

Dove si trovano gli studi di Piazzapulita?

Il programma va in onda da Roma. La scenografia quest’anno è stata rinnovata, con nuovi fondali realizzati dalla scenografa Francesca Montinaro.

Come scrivere a Piazzapulita?

Per scrivere al programma, si può inviare una mail a piazzapulita@la7.it.

Piazzapulita su Facebook, Twitter e Instagram

Il programma ha delle pagine social sempre aggiornate. A questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link la pagina ufficiale di X (Twitter) e a questo link la pagina ufficiale di Instagram.