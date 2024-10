Piazzapulita, Corsini apostrofa come “infame” Formigli. La replica: “Nervoso per i flop editoriali di cui è corresponsabile”

Botta e risposta a distanza tra Paolo Corsini e Corrado Formigli nel corso dell’ultima puntata di Piazzapulita. Il programma, infatti, si è aperto mostrando le immagini raccolte dall’inviata Roberta Benvenuto a margine della Festa del Tempo per gli 80 anni dalla sua nascita. La giornalista ha raggiunto e intercettato rapidamente il direttore dell’Approfondimento Rai, sfruttando come gancio la sua difficoltà ad accedere alla Festa.

“Non ero nella lista” ammette Corsini, che poi però si accorge di essere ripreso dalle telecamere di Piazzapulita. A quel punto il dirigente Rai si allontana velocemente dalla giornalista. Quando Benvenuto informa Corsini che anche il suo programma era escluso dalla lista di invitati alla festa, Corsini sentenzia: “Piazzapulita, no comment”.

Non finisce qui, però, l’episodio che vede coinvolto il direttore dell’Approfondimento Rai, che si lancia in un vero e proprio attacco contro Corrado Formigli. “Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va… infame” prosegue venendo registrato dalle telecamere e dai microfoni di Piazzapulita.

Formigli decide così di rispondere a Corsini, dedicando l’apertura del suo programma settimanale alle parole del dirigente Rai. “Lascio ai telespettatori e anche all’azienda Rai valutare se questi termini, questi insulti siano diciamo degni di un altissimo dirigente della tv pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto. Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini, ma lui mi insulta dandomi dell’infame senza che ci fossimo mai incontrati o parlati nella nostra vita. Da noi non ha mai ricevuto insulti” spiega il conduttore di Piazzapulita, sostenendo di non aver mai interloquito con il dirigente di viale Mazzini.

Poi Formigli passa all’attacco: “Capisco che il direttore dell’Approfondimento Rai sia molto nervoso per la serie di flop editoriali che ha inanellato e di cui è chiaramente corresponsabile. Io la coscienza ce l’ho pulitissima caro Paolo Corsini, caro direttore. Io ce l’ho molto pulita, anche perché sono sempre stato alla larga dai partiti e dai palchi elettorali e dei partiti. La stessa cosa credo non si possa dire di lei: forse lo spezzone televisivo che più la riguarda è quello alla festa del partito di governo, dove lei si definisce un militante di Fratelli d’Italia”.

Viene così riproposto l’intervento di Corsini ad Atreju 2023. “Credo che al suo insulto infame non ci sia altra risposta che questa. Poi chi guarda giudicherà” conclude Formigli. Al conduttore di Piazzapulita si aggiunge il commento del direttore di La7, Andrea Salerno, affidato a un post su X. “Le parole sono importanti. Definiscono. Qui a La7 siamo quasi tutti figli del Servizio pubblico, ci abbiamo lavorato anni, anche con qualche notevole successo e contribuendo alla sua crescita editoriale. Dispiace vederlo così” ha scritto.