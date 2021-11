Selvaggia Lucarelli torna sul caso-Signorini e lo fa dallo studio di Piazzapulita: “A me ha stupito che un personaggio così nazional-popolare, in un programma così nazional-popolare, in prima serata, abbia detto una frase così importante, così scivolosa e così pericolosa”.

Il riferimento della giornalista è ovviamente alla frase “noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma” pronunciata nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip nel corso di un momento goliardico con Giucas Casella scherzosamente dedicato all’accoppiamento del suo cane.

Signorini si è appropriato di una discussione che al limite dovrebbe riguardare il mondo delle donne, e poi ha usato il noi, mi ha spaventato tantissimo. ‘Noi siamo contrari’. Noi chi? Questo è il tema fondamentale.

Una presa di posizione corretta in parte da Corrado Formigli (“non è che gli uomini non possono esprimersi su questo tema”) che trasferisce la discussione sul campo politico, visto che Giorgia Meloni si è schierata apertamente al fianco del conduttore.

“Ci sono segnali preoccupanti che riguardano l’aborto”, ribatte la Lucarelli. “Non è che se un diritto è acquisito non si possano fare dei passi indietro. Io guardo alcuni segnali: si sta ricominciando a parlare di una legge del 1978. La Meloni parla di aborto come di sconfitta della società. Il suo libro inizia con una storia relativa all’aborto. Racconta di essere venuta al mondo per un mancato aborto. Davanti all’ospedale la madre all’ultimo momento ha deciso di non abortire. C’è questa eroicizzazione della donna che non pratica l’aborto all’ultimo momento e nasce Giorgia Meloni”.

Dopo la vicenda Mietta, Formigli approfitta nuovamente della rubrica #PiazzaSelvaggia per aprirsi a questioni televisive calde ed ‘esterne’. La Lucarelli in questo modo fa sì che il programma di La7 strizzi l’occhio all’universo pop, seppur con un taglio che rimane elevato e distaccato dalle dinamiche del reality. Un’occasione tuttavia preziosa per uscire dal proprio recinto.