Piazzapulita contro Meloni: “Comunica senza mediazione giornalistica”. E la premier va da Del Debbio

Nuovo affondo di Piazzapulita nei confronti di Giorgia Meloni. Non una novità, ci mancherebbe, ma il recente attacco della presidente del Consiglio a La7 e ai suoi spettatori ha contribuito a polarizzare ulteriormente le rispettive posizioni.

“TeleMeloni è stata ormai sdoganata dalla stessa premier nell’ennesimo messaggio social senza domande, senza contradditorio”, attacca Corrado Formigli. “La comunicazione della presidente è ormai totalmente verticale, dal leader al popolo, senza nessuna mediazione giornalistica. L’ultima conferenza è stata fatta ormai più di cinque mesi fa. D’altronde, cosa vorranno mai questi telespettatori radical chic che si ostinano a guardare La7, anziché il canale unico della nazione?”.

L’accusa di essere radical chic rifà capolino quando Michele Serra regala goliardicamente al conduttore un ‘salottino’ realizzato su un cuscino di velluto. E anche in quest’occasione Formigli lancia la stoccata: “Siccome uno non le può fare mai una domanda, lei può dire quello che vuole. Non c’è mai nessuno che le possa dire ‘questa cosa qui in realtà non sarebbe vera’”.

In assenza di confronto, non manca comunque il fact-checking degli annunci della premier, come già fatto martedì scorso da Giovanni Floris. Ad occuparsene è Linda Giannattasio con un lungo servizio, rivendicato dallo stesso padrone di casa nel corso del faccia a faccia con Lucia Annunziata: “Il nostro mestiere è denunciare, come ha fatto Linda stasera, le cose che non sono vere che ha detto nel suo messaggio. Ormai siamo solo noi de La7 che lo facciamo, con tutto il rispetto. Lo vediamo poco altrove”.

Formigli non pronuncia nomi, eppure il pensiero va – tra gli altri – a Dritto e rovescio, diretto competitor che ad inizio serata aveva ospitato per oltre mezz’ora la Meloni. Un’intervista che è stata più che altro un lungo monologo, con Paolo Del Debbio che si è limitato a rilanciare argomenti e dichiarazioni altrui da far commentare alla leader di Fratelli d’Italia, tra i continui e scroscianti applausi del pubblico in studio.