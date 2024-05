Lucia Annunziata: “I risultati della Rai non sono brillanti. Me ne sono andata perché non volevo essere cacciata”

“A me non piace criticare le persone, ma i risultati della Rai non sono brillanti. E’ un dato di fatto”. Lo ha detto Lucia Annunziata, ospite giovedì sera a Piazzapulita. L’ex conduttrice di In mezz’ora, oggi candidata indipendente del Partito Democratico alle elezioni europee, è tornata sui motivi che l’hanno portata, ormai un anno fa, ad abbandonare la tv di Stato.

“Sono stata spinta, ma la scelta finale è stata mia perché non intendevo essere cacciata. La Meloni ha continuato a dire una cosa che nessun giornalista con un minimo di dignità può accettare. Cominciò a dire in varie circostanze che io non ero una giornalista, ma solo una persona che lavorava perché aveva una tessera in tasca e che non avevo a che fare con la meritocrazia”. Quindi si è rivolta a Corrado Formigli: “Se il tuo editore lo ripete in pubblico e in privato e nel frattempo comincia a cambiare il direttore del Tg1 e comincia a fare pressioni, tu che dici? ‘Rimango qui per vedere se veramente mi caccia?’. La Meloni era il mio editore secondo legge. Tu che avresti fatto se un editore avesse cominciato a dire che non eri lì per merito, che non sei un vero giornalista e che sei un raccomandato? Lo avresti accettato? La mia libertà non è essere messa sotto tiro ed insultata. La mia libertà è andarmene è denunciare il mio dissenso col mio editore”.

In merito alle ultime vicende e al duro scontro andato in scena col governatore della Campania Vincenzo De Luca, la giornalista ha sottolineato come il siparietto di Caivano abbia conquistato per intero la scena, distraendo tutti da altri argomenti. “Ogni mattina uno si alza e lei se ne è inventata un’altra. Forse non dovremmo più parlare di Giorgia. Non possiamo diventare cittadini del Festival di Giorgia. Sta facendo il The Truman Show. Da quanto tempo non la vediamo effettivamente al lavoro?”.