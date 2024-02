Crosetto interviene a Piazzapulita. Montanari: “È imperialismo mediatico”

È arrivata in maniera inaspettata la chiamata del ministro della Difesa Guido Crosetto all’interno di Piazzapulita. Mentre Corrado Formigli stava dialogando con Paolo Mieli e Tomaso Montanari degli scenari esteri, il ministro Crosetto è voluto intervenire telefonicamente.

Il suo intervento era volto a chiarire le parole a suo avviso ambigue pronunciate da Montanari riguardo il conflitto in Ucraina. Il ministro ha voluto poi sottolineare anche l’impegno dell’Italia in sostegno del popolo palestinese a Gaza. Visto che nell’intervento di Crosetto è stato chiamato in causa, Formigli ha concesso a Tomaso Montanari di replicare.

“Noto che è veramente singolare, in un momento in cui questo governo dispone di un megafono mediatico immenso, che il ministro Crosetto si senta di intervenire in un dibattito del genere. L’atteggiamento di questo governo verso l’informazione mi colpisce molto. L’intervento diretto non programmato è una cosa molto singolare, che va nel conto di un imperialismo mediatico molto forte, commentando quello che abbiamo detto e addirittura quello che non abbiamo ancora detto” ha commentato Montanari.

Formigli ha subito rivendicato la scelta di far intervenire Crosetto, aggiungendo: “Io preferisco sempre che i ministri intervengano di persona perché mi sembra più corretto”. Il ministro ha poi però voluto rispondere a distanza al suo interlocutore: “Ho pensato di fare una telefonata per fare una precisazione. Adesso tolgo il disturbo perché la democrazia del professor Montanari non prevede che il governo dica la sua. Ha un’idea tutta sua di democrazia, che mi auguro non riesca mai a portare in questo paese perché chiuderebbe la bocca a chiunque. Arrivederci, mi dispiace che lei insegni ai giovani”.

Formigli ha così colto l’occasione per invitare Crosetto in studio: “Speriamo di vederla di persona la prossima volta”. “Molto di persona, ma in assenza di quel signore che ha dimostrato ancora una volta la sua incapacità di accettare la democrazia” ha ribattuto Crosetto, prima di interrompere la telefonata.