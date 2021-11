Gli affezionati telespettatori di Tagadà oggi dovranno fare a meno del consueto appuntamento con l’approfondimento giornalistico condotto da Tiziana Panella nel dopoTg di La7. La rete, infatti, ha deciso di cancellare la puntata di venerdì 12 novembre 2021 per ragioni di cautela sanitaria.

Questo almeno quanto si legge in un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della rete.

Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, oggi, venerdì #12novembre 2021, La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7. — La7 (@La7tv) November 12, 2021

Stando alle nostre fonti, è stato riscontrato un caso sospetto nei consueti controlli anti-contagio per il Covid-19: nessuna positività accertata, ma proprio per evitare inutili rischi, la rete ha deciso di sospendere la trasmissione e di rimandare tutti a casa, sia tecnici sia redazione, in attesa di ulteriori controlli e in via del tutto precauzionale.

Non è la prima volta, comunque, che Tagadà si trova a dover fronteggiare quarantene e casi di Covid: in questo anno e mezzo di pandemia, infatti, il programma ha dovuto più volte affrontare quarantene precauzionali anche dei conduttori e ha dovuto più volte ricorrere alla conduzione a distanza. L’ultimo caso risale allo scorso 25 ottobre quando sia Tiziana Panella che Alessio Orsingher dovettero restare a casa per esigenze di quarantena: in quell’occasione in studio arrivò Luca Sappino.

Un altro caso si era registrato nell’aprile 2021, periodo decisamente più caldo per la pandemia: anche quella volta il programma fu sospeso e sostitituito da una puntata di Eden – Un pianeta da salvare.

Lo stesso accade oggi: in questo venerdì 12 novembre il consueto appuntamento con Tagadà viene sostituito da una puntata di Eden, con Licia Colò. Per l’appofondimento politico del daytime di Tiziana Panella l’appuntamento slitta quindi a lunedì 15 novembre: ce lo auguriamo. Il racconto dell’attualità, invece, prosegue stasera su La7 con Propaganda Live.