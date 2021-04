Tagadà oggi, 12 aprile 2021, non è in onda: ecco il motivo

Inizio settimana senza diretta per Tagadà. Oggi, lunedì 12 aprile 2021, il programma di approfondimento de La7 condotto da Tiziana Panella in onda dopo l’edizione del telegiornale delle 13:30 non è andato in onda. Al suo posto una replica di Eden – Missione Pianeta. La motivazione è stata pubblicata in un post social nelle pagine del programma:

Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, La 7 ha deciso a scopo precauzionale di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella.

Secondo le informazioni in possesso a TvBlog, pare che alla base ci sarebbe il sospetto di un positivo nel gruppo di lavoro. Nessuna conferma per il momento. Notizie più precise verranno date nelle prossime ore.

Ricordiamo – a titolo puramente informativo – che la conduttrice del programma è tornata in presenza nello studio di Tagadà esattamente un mese fa, l’11 marzo 2021, dopo essere stata per 3 settimane in conduzione da casa sua per isolamento fiduciario.

Non è la prima volta che la trasmissione de La7 è costretta a mettere un freno alle dirette, già lo scorso 6 ottobre 2020 per motivi precauzionali la rete aveva deciso di non mandare in onda il programma e consentire i dovuti controlli sanitari, tornando in video 24 ore dopo.

Sempre oggi, ma su Rai 2, Detto Fatto va in onda senza Bianca Guaccero che, tramite un collegamento video, ha annunciato di essere risultata positiva dal tampone rapido: “Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare.”