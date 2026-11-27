Peppe Iodice si prepara a tornare protagonista su Rai2 con un nuovo programma. Il Pepperman Show, infatti, sarà un formato a immagine e somiglianza del comico partenopeo che ha fatto ridere generazioni diverse con il PeppyNight su Canale 21. Successivamente ha aumentato il suo appeal con la partecipazione a Zelig su Mediaset per poi tornare in Rai al fianco di Stefano De Martino con Stasera Tutto È Possibile.

Una scalata meritata che l’ha visto persino approdare al cinema con il film “Mi batte il corazon” in qualità di attore principale. Il momento è propizio per avere un proprio spazio sulla generalista. La Rai glielo ha offerto, inizialmente il Pepperman Show era previsto per il 30 novembre 2026. Poi c’è stato un cambio di programma: la trasmissione andrà in onda sotto le feste natalizie per fare un ulteriore regalo agli italiani che rideranno sotto l’albero con le gag di Iodice e tante altre sorprese. Ad annunciarlo è lo stesso interprete comico attraverso un video social che pubblica sul suo account ufficiale.

Peppe Iodice su Raidue durante le festività natalizie

Il tono scherzoso, però, annuncia anche un’altra novità. All’interno della trasmissione ci sarà persino una rivelazione esclusiva su Sanremo: Stefano De Martino farà un collegamento speciale per sostenere l’amico e collega, annunciando in esclusiva un particolare della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. “Una cosa del genere – ha dichiarato Iodice – mi rende orgoglioso”, le parole del comico ai microfoni di Fanpage lasciano intendere che l’approdo in prima serata su Raidue è motivo di orgoglio.

Quindi il cambio di programma non ha inciso sull’umore di Iodice. Anzi, è felice del fatto che venga considerato come una risorsa da impiegare a ridosso delle festività natalizie. C’è chi, come gli ha fatto notare anche Duello dai microfoni di Fanpage, lo vorrebbe anche a Sanremo.

Torna anche il PeppyNight su Canale 21

Lui però chiarisce: “Io non ci sto proprio pensando, De Martino è un amico e se mi chiama sarei contento, ma non è giusto ipotizzare che io sia lì solo perchè ci conosciamo. Questa narrazione distorta, talvolta, viene cavalcata abilmente da Stefano e il suo team di lavoro che stanno facendo grandi cose e non hanno bisogno di espedienti per arrivare al successo che meritano”.

Insomma, uno Iodice a tutto tondo e pronto a tornare in prime time. Senza dimenticare la nuova edizione del PeppyNight: quella partirà dal prossimo 7 dicembre 2026, sempre su Canale 21, per vederlo sulla Rai invece toccherà aspettare ancora un po’.