Urbano Cairo alle strette per quanto riguarda il futuro de La7. L’emittente è al centro delle cronache per quanto riguarda l’addio di Enrico Mentana, il Direttore del telegiornale saluterà gli ascoltatori il prossimo 23 dicembre per poi andare in altri lidi. Il futuro del noto cronista tiene banco, in attesa di capire cosa succederà da gennaio 2027. La stessa situazione di attesa la stanno vivendo, in maniera impaziente e anche con un certo disappunto, gli altri cronisti e croniste dell’emittente.

Oggi tutti in sciopero per chiedere più garanzie sul piano contrattuale. La decisione di incrociare le braccia, nella giornata del 27 novembre 2026, arriva dopo mesi di battaglie e richieste inascoltate. Alla base di tutto, si legge nel comunicato sindacale rilasciato dalla redazione giornalistica, la volontà di non affrontare le questioni ineludibili degli organici, dei ruoli, degli investimenti tecnici. La nota, poi, prosegue: “Al netto dei costanti successi di ascolto e i lusinghieri risultati economici, si registra una chiusura totale da parte dell’editore”.

Sciopero dei giornalisti La7

Righe che lasciano intendere come le questioni con Cairo restino aperte nella maniera peggiore, infatti la redazione di La7 aveva scioperato altre due volte (nel passato recente) per chiedere le stesse cose che pretende – senza più poter procrastinare – in quello che a tutti gli effetti sembra essere un momento spartiacque sul futuro dell’informazione dell’emittente. Il sindacato interno a La7 definisce l’atteggiamento di Urbano Cairo “intollerabile” pertanto “non rimane che scioperare”.

Una risposta netta all’atteggiamento delle ultime settimane – questo fanno capire i giornalisti di rete – che chiedono immediatamente un adeguamento rispetto alla situazione contrattuale vigente. Anche in questo caso, per capire il contesto è sufficiente tornare indietro di qualche mese. Il problema principale, tra gli altri, è il mancato riconoscimento delle incidenze domenicali previste dal Contratto nazionale del lavoro: sono costanti le cause in corso, si legge ancora nel comunicato sindacale, che i giornalisti in organico continuano a portare avanti per veder riconosciuto quello che ad altri colleghi arriva pacificamente in busta paga.

L’addio di Mentana e il futuro del telegiornale

La questione in essere era stata anche riconosciuta dalle autorità competenti che avevano intimato a Cairo di cambiare passo sul tema. In tutto questo c’è anche l’addio di Enrico Mentana, ormai annunciato. I giornalisti di La7 chiedono tuttavia garanzie sul prossimo Direttore: “È necessaria una figura che garantisca centralità e autorevolezza al telegiornale, rispettandone gli spazi e le dirette, cardine dell’identità dell’emittente”, conclude il comunicato sindacale. Il braccio di ferro, in ambito legale e sindacale, tra le parti continua senza sosta. Il 2027 sarà un anno di svolta, in tutti i sensi, per La7. I giornalisti in organico vogliono capire dove porterà.