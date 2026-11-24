Andree Lucini alle prese con la sua opera prima dal titolo Raffaella 2000. La figura di Raffaella Carrà è centrale in una storia di vita, integrazione sociale e sentimenti. Le riprese del lungometraggio sono iniziate i primi di novembre.

Dopo essersi dedicata a cortometraggi e documentari (Per un’ora d’amore, cortometraggio presentato ad Alice nella Città nel 2022; Piena di Grazia, documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2024; La ragazza di Praga, candidato ai David di Donatello 2025 come Miglior Cortometraggio), Andree Lucini firma la sua opera prima, Raffaella 2000.

Il giorno della morte di Raffaella Carrà, Maru, ragazza di origini albanesi che vive una vita monotona nella periferia di Roma, decide di raccontare sui social la storia di sua madre che, come molti durante la dittatura comunista in Albania, guardava i programmi della regina della televisione italiana sognando una libertà ancora lontana. Il video diventa virale e Maru si illude di aver cambiato la sua vita per sempre. Ma la natura effimera di questa nuova fama la metterà di fronte a scelte che potrebbero portarla a sacrificare tutto pur di soddisfare l’algoritmo.

Raffaella 2000, in corso le riprese dell’opera prima di Andree Lucini

Nel cast Chiara Ferrara, Edmond Budina, Laura Adriani, Antonio Bannò, Astrid Meloni, Jenny De Nucci.

Il film, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti per Mompracem, Laura Catalano per 8 Production, è una produzione Mompracem e 8 Production in collaborazione con Rai Cinema e sviluppato nell’ambito del programma Biennale College Cinema 11 della Biennale di Venezia. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della cultura.

La sceneggiatura è firmata da Paola Perillo, Andree Lucini e Désirée Manetti; la fotografia è curata da Claudio Cascavilla, il montaggio da Ginevra Iuorio, le scenografie sono di Giovanni Bardi, i costumi di Annalaura Belli.

Le riprese sono iniziate il 2 novembre a Roma e dureranno cinque settimane.