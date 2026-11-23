Quarta Repubblica dedicherà ampio spazio al caso De Gennaro. Gli eventi: l’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, si è ucciso all’interno della sua abitazione in Maremma. Il gesto estremo sarebbe stato compiuto il 21 novembre 2026. Resta il condizionale soltanto perchè si stanno effettuando gli accertamenti necessari a stabilire le effettive cause della dipartita.

Nello specifico, poi, De Gennaro era iscritto nel registro degli indagati per depistaggio aggravato inerente ai fatti sulla strage di Via D’Amelio. Gli investigatori hanno ipotizzato due condotte: la prima riguarderebbe le pressioni esercitate da De Gennaro affinché il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno non parlasse con i magistrati, la seconda riguarderebbe la presunta complicità dell’ex capo della Polizia nell’aver distrutto documenti utili nella ricostruzione delle indagini sulle stragi mafiose. Il fine ultimo di De Gennaro, secondo quanto si apprende dalle carte disponibili, sarebbe stato quello di ostacolare il raggiungimento della verità rispetto alla stagione stragista del 1992.

Quarta Repubblica sul caso De Gennaro

L’operato di Cosa Nostra e gli orizzonti possibili relativi alla trattativa Stato-Mafia. Tutto questo e anche di più verrà analizzato nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda a partire dalle 21.30 con Nicola Porro alla conduzione, tra gli ospiti in studio ci saranno anche Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Eshkol Nevo, Daniele Capezzone, Michele Silenzi e Hoara Borselli. Dibattito aperto tra possibili conferme e smentite sulle circostanze del caso. Un viaggio tra documenti, inchieste e vicende che hanno segnato alcuni dei capitoli più controversi della storia italiana. Disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.